મુંબઈ છોડતાં જ દારુ બંધ અને ડિપ્રેશન પણ ગાયબ: અનુરાગ કશ્યપ

બૉલિવુડના દિગ્દર્શક અનુરાગ કશ્યપ ઘણીવાર પોતાના તીખા નિવેદનો અને સ્પષ્ટ વાતો માટે હેડલાઇન્સમાં રહે છે. તાજેતરમાં જ અનુરાગ કશ્યપે બૉલિવુડમાં ફેલાયેલી નકારાત્મકતાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. અનુરાગે એક ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે જ્યારથી તેણે મુંબઈ છોડ્યુ છે, ત્યારથી તેના જીવનમાં ઘણા સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળ્યા છે.
અનુરાગ કશ્યપે જણાવ્યું કે મુંબઈ શહેર છોડ્યા પછી તેમના જીવનમાં સારા બદલાવો જોવા મલ્યા છે. જેમાંથી પહેલું એ છે કે તેણે દારૂ પીવાનું છોડી દીધું છે અને તેના જીવનમાંથી ડિપ્રેશન પણ દૂર થઈ ગયું છે. સુધીર શ્રીનિવાસનની યુટ્યુબ ચેનલ પર અનુરાગ કશ્યપે કહ્યું કે મુંબઈના લોકોને લાગે છે કે તેમને એક રક્ષકની જરૂર છે કારણ કે તેઓ ‘RGV ના માર્ગ’ પર જઈ રહ્યા છે.
માર્ચમાં, અનુરાગ કશ્યપે ધ હિન્દુ સાથેની વાતચીતમાં પુષ્ટિ આપી હતી કે તે દક્ષિણ તરફ જઈ રહ્યો છે. હિન્દી ફિલ્મ નિર્માતાઓ તેમની સર્જનાત્મક ઉર્જાને વાપર્યા વિના બોક્સ ઓફિસના આંકડાઓનો પીછો કરી રહ્યા હોવાથી મુંબઈ પ્રેમ ગુમાવી રહ્યું છે તેવું તેમને લાગ્યું. અનુરાગ કશ્યપે કહ્યું,”હું ડિપ્રેશનમાં ગયો હતો. હવે હું તેમાંથી બહાર આવી ગયો છું. હવે હું મારા કામનો આનંદ માણી રહ્યો છું. મેં એક કામ કર્યું, મેં હિન્દી ફિલ્મો જોવાનું બંધ કરી દીધું. મેં નવા ફિલ્મ નિર્માતાઓની ઘણી ફિલ્મો જોવાનું શરૂ કર્યું, મેં ઘણી મલયાલમ ફિલ્મો પણ જોઈ.”
મુંબઈ સાથેના પોતાના અનુભવો શેર કરતા અનુરાગ કશ્યપે કહ્યું,’હિન્દી ફિલ્મ નિર્માતાઓ મને ટાળી રહ્યા છે, કારણ કે તેઓ માને છે કે હું નવો છું, કારણ કે તેઓ માને છે કે મારી પાસે કોઈ ફિલ્ટર નથી અને હું બોલું છું. તેઓ વિચારે છે કે જો તેઓ મારી સાથે જોડાશે, તો તેમને કોઈ સ્ટુડિયો સાથે કામ કરવાની તક મળશે નહીં અથવા કોઈ બીજું નારાજ થશે. અને હું એવી જગ્યાએ આવ્યો છું જ્યાંથી હું પ્રેરિત છું, અને લોકો મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે.’
અનુરાગ કશ્યપે યાદ કર્યું,’હું એવી જગ્યાએ કેમ છું જ્યાં મને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે લોકો તમારા દારૂબંધી વિશે વાત કરી રહ્યા છે, લોકો તમારા હતાશા વિશે વાત કરી રહ્યા છે, લોકો કહી રહ્યા છે કે તમે તમારો રસ્તો ખોવાઈ રહ્યા છો. તેઓ મારા તારણહાર બનવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને મને કહી રહ્યા છે કે મારે મારી જાતને બચાવવા માટે શું કરવું જોઈએ.’ દક્ષિણ તરફ ગયા પછી, અનુરાગ કશ્યપે મનની શાંતિ મેળવી છે. તેમણે કહ્યું, ‘મને લોકો સાથે સંઘર્ષ કરવાની જરૂર નથી. મેં મારી જાતે કસરત કરવાનું શરૂ કર્યું. મારી જાતે લખવાનું શરૂ કર્યું.’ તેમની ખૂબ જ પ્રિય નેટફ્લિક્સ સીરિઝ મેક્સિમમ સિટી અચાનક બંધ થઈ ગયા પછી તેમણે માનસિક સ્વાસ્થ્ય પડકારોનો સામનો કરવા વિશે પણ ખુલીને વાત કરી.
અનુરાગ કશ્યપ ‘ડાકોઈટ’ ફિલ્મમાં જોવા મળશે, જેમાં તે એક પોલીસ અધિકારીની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. હિન્દી અને તેલુગુ ભાષામાં બનેલી આ દ્વિભાષી ફિલ્મમાં આદિવી શેષ અને મૃણાલ ઠાકુર મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. રાઇફલ ક્લબમાં તેમની ભૂમિકા માટે તેમને ઘણી પ્રશંસા પણ મળી છે.