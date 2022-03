વર્લ્ડ ચેસ ઓલિમ્પિયાડ, 2022નું આયોજન ચેન્નઈમાં થશે

ચેન્નઈઃ દેશ ચેન્નઈમાં આગામી 44મી વર્લ્ડ ક્લાસ ચેસ ઓલિમ્પિયાડ 2022ની યજમાની કરશે, એમ ઓલ ઇન્ડિયા ચેસ ફેડરેશન (AICF)એ ઘોષણા કરી હતી. AICFએ ટ્વીટ કરતાં લખ્યું હતું કે હા, હવે સત્તાવાર રીતે…ભારત ચેન્નઈમાં વર્લ્ડ ક્લાસ ઓલિમ્પિયાડ 2022નું યજમાનપદું સંભાળશે.

જોકે ઇન્ટરનેશનલ ચેસ ફેડરેશન (FIDE) દ્વારા યુક્રેન પર હુમલાને કારણે રશિયા પાસેથી ચેસનું યજમાનપદું છીનવી લેવામાં આવ્યું હતું. જે પછી 44મી ચેસ ઓલિમ્પિયાડનું આયોજન ચેન્નમાં થશે. ચેસ ઓલિમ્પિયાડ, 2022નું આયોજન 26 જુલાઈથી આઠ ઓગસ્ટ દરમ્યાન થશે. આ સાથે વિકલાંગ લોકો માટે પણ પહેલી ચેસ ઓલિમ્પિયાડનું આયોજન રશિયા પાસેથી છીનવી લેવામાં આવ્યું છે.

⚡ Chennai to host the 2022 Chess Olympiad

The FIDE Council has approved the bid presented by the All India Chess Federation @aicfchess to host the 2022 #ChessOlympiad in Chennai, the capital of the Tamil Nadu state.

