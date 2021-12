સચિન તેંડુલકરે મોહમ્મદ સિરાઝની ભારોભાર પ્રશંસા કરી  

નવી દિલ્હીઃ ભારતના મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરે પેસર મોહમ્મર સિરાઝની ભારોભાર પ્રશંસા કરી છે. સચિન કહ્યું હતું કે સિરાઝના પગમાં સ્પ્રિંગ છે. સિરાઝે તેનો આભાર માન્યો છે. ભારતે 26 ડિસેમ્બરથી દક્ષિણ આફ્રિકાની સામે ત્રણ ટેસ્ટ મેચોની સિરીઝ રમવાની છે. સિરાઝે સિરીઝ પહેલાં સચિનના શબ્દો સિરાઝે મોટી પ્રેરણા બતાવ્યા હતા. તેણે વચન આપ્યું હતું કે તે ટીમ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાના પ્રયાસ કરશે.

સિરાઝે ટ્વીટ કર્યું હતું કે આભાર, સચિન સર. આ મારા માટે બહુ પ્રેરણાદાયી નિવેદન છે. હું હંમેશાં દેશ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીશ. તમે સ્વસ્થ રહો, સર.

Thank you @sachin_rt sir for this . It is a huge motivation for me coming from you .. I will always do my best for my country .stay well sir https://t.co/3qJrCBkwxm

