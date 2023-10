એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય ક્રિકેટ પુરુષ ક્રિકેટ ટીમે જીત્યો ગોલ્ડ

હાંગજોઉઃ અફઘાનિસ્તાનની વિરુદ્ધ ફાઇનલ મેચમાં વરસાદને કારણે રદ થવાથી ભારતને ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો હતો. એ સાથે હવે ભારતના 27 ગોલ્ડ મેડલ થયા છે. ઋતુરાજ ગાયકવાડની કેપ્ટનશિપમાં ભારતીય ટીમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવી છે.

એશિયન ગેમ્સ 2023ની ફાઇનલ મેચમાં ભારત (IND vs AFG)નો સામનો અફઘાનિસ્તાન સામે થયો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતાં અફઘાનિસ્તાને 18.5 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 112 રન બનાવ્યા હતા. આ પછી વરસાદને કારણે આગળની રમત રમાઈ શકી ન હતી અને વધુ સારી રેન્કિંગના આધારે ભારતને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતીય ટીમને ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો છે. આ સાથે જ અફઘાનિસ્તાને સિલ્વરથી સંતોષ માનવો પડ્યો હતો. આ સાથે ભારત પાસે 27 ગોલ્ડ, 35 સિલ્વર અને 40 બ્રોન્ઝ મેડલ આવી ગયા છે.

AND THAT IS MEDAL #100 FOR 🇮🇳!!!

HISTORY IS MADE AS INDIA GETS ITS 100 MEDAL AT THE ASIAN GAMES 2022!

This is a testament to the power of dreams, dedication, and teamwork of our athletes involved in the achievement of #TEAMINDIA!

Let this achievement inspire generations to… pic.twitter.com/EuBQpvvVQ3

— SAI Media (@Media_SAI) October 7, 2023