‘મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમમાં પાછા ફર્યાનો મને આનંદ થયો છે’: હાર્દિક પંડ્યાના પ્રત્યાઘાત

મુંબઈઃ આઈપીએલ સ્પર્ધાની ટીમ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી દીધી છે કે આવતા વર્ષે રમાનાર સ્પર્ધા પૂર્વે ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા તેની ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. આમ, તે ગુજરાત ટાઈટન્સ ટીમમાંથી છૂટો થયો છે. બીજી બાજુ, પંડ્યાએ પણ એવું કહીને પ્રત્યાઘાત આપ્યા છે કે મુંબઈ ટીમમાં પાછા ફર્યાનો તેને આનંદ થયો છે. આમ કહીને તેણે મુંબઈ ટીમે એને પહેલી વાર પસંદ કર્યો હતો તે સમયની યાદ તાજી કરી છે.

વડોદરામાં જન્મેલા પંડ્યાએ 2015માં તેની આઈપીએલ કારકિર્દી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે શરૂ કરી હતી. મુંબઈએ 2015, 2017, 2019 અને 2021માં વિજેતાપદ હાંસલ કર્યું હતું. એ ચારેય વખત પંડ્યા મુંબઈ ટીમનો સભ્ય હતો. મુંબઈ ટીમે પંડ્યાને રૂ.15 કરોડની કિંમતે ગુજરાત ટાઈટન્સ પાસેથી પાછો ખરીદ્યો છે. મુંબઈ ટીમના માલિકોએ એક અન્ય ઓલરાઉન્ડર – કેમરન ગ્રીનને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોર ટીમ પાસેથી ખરીદી લીધો છે.

This brings back so many wonderful memories. Mumbai. Wankhede. Paltan. Feels good to be back. 💙 #OneFamily @mipaltan pic.twitter.com/o4zTC5EPAC

— hardik pandya (@hardikpandya7) November 27, 2023