નડિયાદમાં યોજાશે ‘ઉષા નેશનલ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2024’

કાર્યક્રમની રૂપરેખા 13 ડિસેમ્બર, 2024 શુક્રવાર 08:00 am: ખેલાડીઓનું દૃષ્ટિ વર્ગીકરણ 05:00 pm: મેનેટર સાથે ભેટ 14 ડિસેમ્બર, 2024 શનિવાર 06:00 pm: અધિકારીઓ માટે NADA વર્કશોપ 11:00 am: ઉદ્ઘાટન અને દીપ પ્રાગટ્ય 04:00 pm: પ્રમાણપત્ર અને મેડલ સમારોહ 15 ડિસેમ્બર, 2024 રવિવાર 09:00 am: રમતગમત 04:00 pm: પ્રમાણપત્ર અને મેડલ સમારોહ 16 ડિસેમ્બર, 2024 સોમવાર 09:00 am: ગેમ્સ ફિનાલે 04:00 pm: સમાપન સમારોહ