ગાબા ટેસ્ટ જોવા પહોંચી સારા તેંડુલકર, ફરી શરૂ થઈ શુભમન ગિલની ચર્ચા!

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફીની ત્રીજી મેચ બ્રિસ્બેનના ગાબા ખાતે રમાઈ રહી છે. 14મી ડિસેમ્બર શનિવારથી શરૂ થયેલી મેચનો પ્રથમ દિવસ વરસાદને કારણે ખોરવાઈ ગયો હતો. પ્રથમ દિવસે માત્ર 13.2 ઓવર જ રમાઈ શકી હતી. આ દરમિયાન, માસ્ટર-બ્લાસ્ટરની પુત્રી સારા તેંડુલકર ગાબાના સ્ટેન્ડમાં જોવા મળી, જેના પછી ચાહકોએ ભારતીય બેટ્સમેન શુભમન ગિલ વિશે ચર્ચા કરવાનું શરૂ કર્યું.

નોંધનીય છે કે, સારા તેંડુલકર અને શુભમન ગિલનું નામ અવારનવાર ચર્ચામાં રહે છે. માસ્ટર-બ્લાસ્ટરની પુત્રી પણ ગિલની અફવાવાળી ગર્લફ્રેન્ડ હોવાનું કહેવાય છે. જોકે, અત્યાર સુધી શુભમન ગિલ અને સારા તેંડુલકર તરફથી આ વિશે ક્યારેય વાત કરવામાં આવી નથી.

Sara Tendulkar is cheering for Team India from the stands! 🙌

📸: Hotstar #AUSvIND #SaraTendulkar #ShubmanGill #Gabba pic.twitter.com/bd74MYrFLp

— OneCricket (@OneCricketApp) December 14, 2024