વૈભવ સૂર્યવંશીની આંધી, 42 બોલમાં 144 રન ફટકાર્યા

ભારત A એ ACC મેન્સ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025માં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) સામે પોતાની પહેલી મેચ રમી. શુક્રવાર, 14 નવેમ્બરના રોજ દોહાના વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાયેલી આ ગ્રુપ B મેચમાં ભારત A એ ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

ભારતીય ટીમે તેમના કેપ્ટન જિતેશ શર્માના નિર્ણયને સંપૂર્ણપણે યોગ્ય ઠેરવ્યો. ઓપનર વૈભવ સૂર્યવંશીએ શરૂઆતથી જ બોલરોને કઠિન સમય આપ્યો. 14 વર્ષીય વૈભવે 32 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકારીને પોતાની સદી પૂરી કરી. વૈભવે પોતાની સદી પૂરી કર્યા પછી પણ પોતાની આક્રમક બેટિંગ ચાલુ રાખી. કુલ મળીને, તેણે 42 બોલનો સામનો કર્યો અને 15 છગ્ગા અને 11 ચોગ્ગા સહિત 144 રન બનાવ્યા.

વૈભવ સૂર્યવંશીએ નમન ધીર સાથે મળીને બીજી વિકેટ માટે 56 બોલમાં 163 રન ઉમેર્યા. નમનએ 22 બોલમાં 34 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. પોતાની ધમાકેદાર ઇનિંગ દરમિયાન, વૈભવે માત્ર 17 બોલમાં પોતાની ફિફ્ટી પૂરી કરી. મોહમ્મદ ફરાઝુદ્દીનના બોલ પર અહેમદ તારિકના હાથે કેચ આઉટ થયો.

