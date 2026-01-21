‘ફરીથી હિન્દુ ધર્મ અપનાવો…’ વિવાદ વચ્ચે ભજન ગાયકની એઆર રહેમાનને સલાહ

એઆર રહેમાનના ઇન્ટરવ્યુ બાદ થયેલા હોબાળા પર બોલિવૂડના એક ભજન ગાયકે પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે એઆર રહેમાનને પાછા હિન્દુ ધર્મ અપનાવવાની સલાહ આપતો એક વીડિયો જાહેર કર્યો છે.
બોલિવૂડના સુપરસ્ટાર સંગીતકાર અને ગાયક એ.આર. રહેમાન પોતાના તાજેતરના નિવેદનોને કારણે સમાચારમાં છે. બીબીસી સાથેની એક મુલાકાતમાં તેમણે કહ્યું હતું કે મુસ્લિમ હોવાને કારણે સાંપ્રદાયિક ભેદભાવ અને કામનો અભાવ જોવા મળે છે. આ નિવેદનથી ઘણો હોબાળો થયો હતો, અને ફિલ્મ સ્ટાર્સે તેના પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. હવે, ભજન ગાયક અનુપ જલોટાએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે. અનુપ જલોટાએ એક વીડિયો શેર કરીને એ.આર. રહેમાનને ફરીથી હિન્દુ ધર્મ અપનાવવાની સલાહ આપી છે.
અનુપ જલોટાએ શું કહ્યું?
અનુપ જલોટાએ એઆર રહેમાનના મુસ્લિમ વિવાદ અંગે એક વીડિયો શેર કર્યો, જે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં અનુપ જલોટાએ કહ્યું, “સંગીત નિર્દેશક એઆર રહેમાન મૂળ હિન્દુ હતા. ત્યારબાદ તેમણે ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો અને ઘણું કામ કર્યું, ઘણી ખ્યાતિ મેળવી અને લોકોના દિલમાં સારું સ્થાન બનાવ્યું. પરંતુ જો તેઓ માને છે કે મુસ્લિમ હોવાને કારણે તેમને આપણા દેશમાં સંગીત બનાવવા માટે ફિલ્મો મળી રહી નથી, તો તેમણે ફરીથી હિન્દુ ધર્મ અપનાવવો જોઈએ. હિન્દુ બન્યા બાદ, ધર્મ પરિવર્તન બાદ તેમને ફરીથી ફિલ્મો મળવાનું શરૂ થશે, તેમનો કહેવાનો મતલબ એ જ થયો ને. તો, મારી સલાહ છે કે તેમણે હિન્દુ ધર્મ અપનાવવો જોઈએ અને પછી જુએ કે તેમને ફરીથી ફિલ્મો મળે છે કે નહીં.” હવે, અનુપ જલોટાનો આ વીડિયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, અને લોકો તેના પર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે.
એ.આર. રહેમાને શું કહ્યું?
એ.આર. રહેમાને તાજેતરમાં બીબીસી એશિયન નેટવર્કને એક ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો હતો. તેમને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું તેમણે તમિલ સંગીતકાર તરીકે બોલિવૂડમાં ક્યારેય ભેદભાવનો સામનો કર્યો છે. જવાબમાં એ.આર. રહેમાને કહ્યું, “કદાચ મને આવો ક્યારેય ખયાલ આવ્યો નથી, કદાચ ભગવાને તે છુપાવીને રાખ્યું હશે, પરંતુ મેં ક્યારેય તે અનુભવ્યું નથી. કદાચ છેલ્લા આઠ વર્ષમાં સત્તામાં પરિવર્તન આવ્યું છે, અને હવે સત્તા એવા લોકોના હાથમાં છે જેઓ સર્જનાત્મક નથી. તે એક સાંપ્રદાયિક મુદ્દો પણ હોઈ શકે છે, પરંતુ તે વાતની મને સ્પષ્ટતા નથી.” આ નિવેદન પછી, એ.આર. રહેમાને ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવ્યા, અને ત્યારબાદ તેમણે માફી માંગી. એ.આર. રહેમાને કહ્યું, “સંગીત હંમેશા આપણી સંસ્કૃતિ સાથે જોડાવાનો, ઉજવણી કરવાનો અને આદર કરવાનો મારો માર્ગ રહ્યો છે. ભારત મારી પ્રેરણા, મારા ગુરુ અને મારું ઘર છે. હું સમજું છું કે ક્યારેક ઇરાદાઓને ખોટી રીતે સમજવામાં આવે. પરંતુ મારો ઉદ્દેશ્ય હંમેશા સંગીત દ્વારા ઉત્થાન, સન્માન અને સેવા કરવાનો રહ્યો છે. મારો ક્યારેય કોઈને નારાજ કરવાનો ઇરાદો નહોતો, અને મને આશા છે કે મારી ઇમાનદારી અનુભવાશે.