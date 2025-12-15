માર્કેટિંગ કૌભાંડમાં શ્રેયસ તલપડે અને આલોક નાથની ધરપકડ થશે કે નહીં?

શ્રેયસ તલપડે અને આલોક નાથનું નામ માર્કેટિંગ કૌભાંડમાં સામે આવ્યું હતું. આ કેસમાં બંને કલાકારોને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી રાહત મળી છે. માર્કેટિંગ કૌભાંડના સંબંધમાં હવે તેમને ધરપકડનો સામનો કરવો પડશે નહીં.

શ્રેયસ તલપડે અને આલોક નાથની મુશ્કેલીઓ હવે ઓછી થઈ ગઈ છે. બંનેએ એક માર્કેટિંગ કંપનીનું પ્રમોશન કર્યું હતું. બાદમાં, આ કંપનીનું નામ એક કૌભાંડમાં સામે આવ્યું. આલોક નાથ અને શ્રેયસ તલપડે સહિત ઘણા લોકો પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યા હતા. જોકે, બંને કલાકારોએ કોર્ટમાં પોતાનો કેસ રજૂ કર્યો. હવે, તેમને કોર્ટમાંથી રાહત મળી છે.

પીટીઆઈ અનુસાર, ન્યાયાધીશ બી.વી. નાગરત્ના અને આર. મહાદેવન સમક્ષ સુનાવણી દરમિયાન શ્રેયસ તલપડેના વકીલે પોતાનો કેસ રજૂ કર્યો. વકીલે જણાવ્યું કે અભિનેતાને કંપનીના વાર્ષિક કાર્યક્રમમાં મહેમાન સેલિબ્રિટી તરીકે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. વકીલે એમ પણ કહ્યું કે શ્રેયસ તલપડેએ આ કેસમાંથી ક્યારેય કોઈ પૈસા કમાયા નથી.

આલોક નાથના વકીલે એમ જણાવ્યું હતું કે અભિનેતાએ કોઈ માર્કેટિંગ કંપનીના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો ન હતો અને તેમનો ફોટો 10 વર્ષ પહેલાં ઉપયોગમાં લેવાયો હતો. આલોક નાથના વકીલે પૂછ્યું, “જો કોઈ ટોચનો અભિનેતા કે ક્રિકેટર કોઈ કોર્પોરેટ કંપની માટે જાહેરાત કરે છે અથવા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે દેખાય છે, અને તે કંપની ફડચામાં જાય છે અથવા તેની સામે ફોજદારી કેસ છે, તો શું આ ક્રિકેટર કે અભિનેતા પર પણ લાગુ પડશે?” કોર્ટે વકીલની દલીલ પર વિચાર કર્યો.

કોર્ટે ધરપકડ પર રોક લગાવી

આલોક નાથ અને શ્રેયસ તલપડેના કેસની સુનાવણી કરતાં કોર્ટે કહ્યું, “અમે આ અરજી (તલપડે દ્વારા દાખલ) નિકાલ કરીએ છીએ. તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી અરજદારની ધરપકડ કરવામાં આવશે નહીં.” સુપ્રીમ કોર્ટ શ્રેયસ તલપડે અને આલોક નાથ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં વિવિધ રાજ્યોમાં દાખલ કરાયેલી FIR ને એકીકૃત કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

માર્કેટિંગ કૌભાંડનો મામલો શું છે?

સોનીપતના રહેવાસી વિપુલ અંતિલ નામના ૩૭ વર્ષીય વ્યક્તિએ શ્રેયસ તલપડે, આલોક નાથ અને તેર અન્ય લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે બંને કલાકારોએ હ્યુમન વેલફેર ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે પ્રમોટ કર્યું હતું. આ કંપની પાછળથી માર્કેટિંગ કૌભાંડમાં પ્રકાશમાં આવી હતી. પોલીસે આલોક નાથ અને શ્રેયસ તલપડે વિશે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, “તેઓ કંપનીના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર હતા અને પીડિતોને રોકાણ કરવા માટે આકર્ષિત કરવાનું કારણ હતા. તેથી જ ફરિયાદમાં તેમનું નામ આપવામાં આવ્યું હતું. એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે. હવે તેમની ભૂમિકા નક્કી કરવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.” વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડી સંબંધિત ભારતીય દંડ સંહિતાની અનેક કલમો હેઠળ 22 જાન્યુઆરીએ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી.

