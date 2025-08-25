ફિજી અને ભારત વચ્ચે અનેક કરારો પર હસ્તાક્ષર

ફીજીના વડા પ્રધાન સિટિવેની રાબુકા અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મળ્યા. ફિજીના વડા પ્રધાને રાજઘાટ પર મહાત્મા ગાંધીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. આ દરમિયાન રાબુકાને પુસ્તકો અને મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમા પણ અર્પણ કરવામાં આવી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ‘આજની ​​બેઠકમાં અમે ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા છે. અમે નક્કી કર્યું છે કે ફીજીના સુવામાં 100 બેડની સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવશે.’ પીએમએ કહ્યું કે ’19મી સદીમાં ભારતથી ગયેલા 60,000 થી વધુ કરારબદ્ધ ભાઈ-બહેનોએ સખત મહેનતથી ફિજીની સમૃદ્ધિમાં ફાળો આપ્યો છે.’

100 બેડની સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ‘ડાયાલિસિસ યુનિટ અને મરીન એમ્બ્યુલન્સ ફિજી મોકલવામાં આવશે. આ સાથે, ત્યાં જન ઔષધિ કેન્દ્રો ખોલવામાં આવશે, જેથી સસ્તી અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી દવાઓ દરેક ઘરે પહોંચાડી શકાય. આ ઉપરાંત, સુવામાં જયપુર ફૂટ કેમ્પ પણ સ્થાપવામાં આવશે. ફીજીના સુવામાં 100 બેડની સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવશે. પીએમએ કહ્યું કે ‘ભારત અને ફીજી વચ્ચે ગાઢ આત્મીયતાનો સંબંધ છે. 19મી સદીમાં ભારતથી ગયેલા 60,000 થી વધુ કરારબદ્ધ ભાઈ-બહેનોએ ફીજીના વિકાસમાં યોગદાન આપ્યું છે.’

‘કોઈ પણ દેશ પાછળ ન રહેવો જોઈએ’

પીએમએ વધુમાં કહ્યું કે ‘ભારત અને ફીજી એક મુક્ત, સમાવિષ્ટ, ખુલ્લા, સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રને ટેકો આપતા દેશો છે.’ તેમણે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રીનો ‘શાંતિના મહાસાગરો’ ખૂબ જ સારો વિચાર છે. ભારત અને ફીજી ભલે મહાસાગરો દૂર હોય, પરંતુ આપણી આકાંક્ષાઓ એક જ હોડીમાં છે.’ પીએમએ કહ્યું કે ‘અમારું માનવું છે કે કોઈ પણ અવાજને અવગણવો જોઈએ નહીં. ઉપરાંત, કોઈ પણ દેશ પાછળ ન રહે.’

