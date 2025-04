ચીન ફરી પાકિસ્તાનની પડખે ઉભું રહ્યું, આપી 100 થી વધુ PL-15 મિસાઇલો

પહેલગામ હુમલા પછી ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે, પાકિસ્તાનને ચીન તરફથી 100 થી વધુ PL-15 લોંગ રેન્જ એર-ટુ-એર મિસાઇલો (VLRAAM) મળી છે, જે એક સંદેશ છે કે આ તણાવ ગમે ત્યારે મોટા યુદ્ધમાં ફેરવાઈ શકે છે. આ મિસાઇલોની મહત્તમ રેન્જ 200 કિલોમીટર હોવાનું કહેવાય છે. જે અગાઉના PL-12 કરતા ઘણું વધારે છે, જેની રેન્જ JF-17 સાથે 100 કિલોમીટર હતી.

Ambassador of China, Jiang Zaidong called on Deputy Prime Minister/Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 today.

Reaffirming the all-weather strategic partnership between Pakistan and China, the two sides exchanged views on the evolving regional situation and… pic.twitter.com/BVZZpWHRpp

— Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) April 26, 2025