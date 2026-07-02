રામ મંદિરમાં દાન ચોરી બાદ એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ ગેટ પર સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ

અયોધ્યા રામ મંદિરમાં શ્રદ્ધાળુઓના ચઢાવાની રકમની ચોરીનો મોટો મામલો સામે આવ્યા બાદ મંદિર મેનેજમેન્ટ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે. આ ઘટના પાછળ અંદરના જ લોકો સંડોવાયેલા હોવાનું ખુલતા હવે રામ મંદિરમાં કાર્યરત દરેક પદાધિકારી, કર્મચારી, સુરક્ષાકર્મી અને સેવાદારો સાથે સંબંધિત સિક્યોરિટી પ્રોટોકોલને ભારે કડક બનાવી દેવામાં આવ્યો છે. નવી વ્યવસ્થા હેઠળ હવે મંદિરમાં પ્રવેશતા અને બહાર નીકળતા દરેક વ્યક્તિની સઘન ચેકિંગ અને તલાશી લેવી કાયદાકીય રીતે અનિવાર્ય કરી દેવામાં આવી છે.
જૂની વ્યવસ્થાની ખામીનો આરોપીઓએ ઉઠાવ્યો હતો ફાયદો
રામ મંદિર પરિસરમાં અત્યાર સુધી લાગુ સુરક્ષા વ્યવસ્થા હેઠળ, ટ્રસ્ટના કર્મચારીઓ અને સેવાદારોને માત્ર બાયોમેટ્રિક (Biometric) અને ફેસ રીડિંગ (Face Reading) સ્કેન કર્યા બાદ જ સીધો પ્રવેશ મળી જતો હતો. સૌથી મોટી ખામી એ હતી કે જ્યારે આ કર્મચારીઓ પોતાની ફરજ પૂરી કરીને મંદિર પરિસરની બહાર નીકળતા હતા, ત્યારે તેમની કોઈ નિયમિત કે સઘન શારીરિક તલાશી લેવામાં આવતી નહોતી. ચોરીના કેસમાં પકડાયેલા આરોપીઓએ આ જ નબળી કાયદાકીય વ્યવસ્થાનો ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો અને ચઢાવાની લાખો રૂપિયાની રોકડ રકમ તથા અન્ય કિંમતી વસ્તુઓ કોઈ પણ રોકટોક વગર મંદિરની બહાર કાઢી ગયા હતા.
હવે એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ બંને સમયે થશે શારીરિક તપાસ
આ ગંભીર ચૂક સામે આવ્યા બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓએ નવી ગાઇડલાઇન જાહેર કરી છે. હવે તમામ અધિકૃત કર્મચારીઓએ બાયોમેટ્રિક અને ફેસ રીડિંગની સાથે-સાથે ફરજિયાત શારીરિક તલાશી (Physical Frisking) માંથી પણ પસાર થવું પડશે. એટલું જ નહીં, પોતાની શિફ્ટ કે ડ્યુટી સમાપ્ત કરીને જ્યારે તેઓ પરિસરની બહાર નીકળશે, ત્યારે પણ તેમની ફરીથી એટલી જ કડકાઈથી તપાસ કરવામાં આવશે. સુરક્ષા એજન્સીઓને ઉચ્ચ સ્તરેથી સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે તપાસની આ આખી પ્રક્રિયામાં કોઈપણ સ્તરે કે કોઈપણ વ્યક્તિ માટે સહેજ પણ ઢીલાશ રાખવામાં આવશે નહીં.
જવાબદારી નક્કી કરવા માટે લેવાયો નિર્ણય
હાલમાં મંદિર પરિસરના તમામ પ્રવેશ (Entry) અને નિકાસ (Exit) માર્ગો પર ચોકી આકરી કરી દેવામાં આવી છે અને સીસીટીવી સહિતની સર્વેલન્સ સિસ્ટમ દ્વારા કડક દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. નવી સુરક્ષા વ્યવસ્થાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય માત્ર બહારના સિક્યોરિટી થ્રેટને રોકવાનો નથી, પરંતુ પરિસરમાં કામ કરતી દરેક વ્યક્તિની જવાબદારી અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવાનો પણ છે. સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ લોખંડી બનાવવા માટે આવનારા દિવસોમાં મોનિટરિંગને લગતા કેટલાક વધુ કડક નિયમો અને પ્રોટોકોલ પણ લાગુ કરવામાં આવી શકે છે.