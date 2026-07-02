એસટી કર્મચારીઓ માટે ખુશી, સરકારે મોંઘવારી ભથ્થામાં 3% નો કર્યો વધારો

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ એટલે કે એસટી (GSRTC) વિભાગના હજારો કર્મચારીઓ માટે રાજ્ય સરકાર તરફથી એક ખુશીના સમાચાર આવ્યા છે. લાંબા સમયની પ્રતીક્ષા બાદ સરકારે એસટી નિગમના ડ્રાઇવર, કંડક્ટર અને વહીવટી સ્ટાફના હિતમાં એક મોટો આર્થિક નિર્ણય લીધો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ એસટી નિગમના પાત્ર કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં ૩ ટકાનો મહત્વપૂર્ણ વધારો કરવાની સત્તાવાર મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે.
આ નવા સુધારા બાદ હવે એસટી વિભાગના કર્મચારીઓને મળતું પ્રવર્તમાન ૫૫ ટકા મોંઘવારી ભથ્થું વધીને સીધું ૫૮ ટકા થઈ જશે. સરકારના આ કલ્યાણકારી પગલાને કારણે ચાલુ મોંઘવારીના જમાનામાં કર્મચારીઓ પરનો આર્થિક બોજ હળવો થશે. આ આર્થિક ભેટની ખાસ વાત એ છે કે કર્મચારીઓને માત્ર આ વધેલું માસિક ભથ્થું જ નહીં મળે, પરંતુ અગાઉના સમયગાળાની બાકી રહેતી રકમ પણ ‘એરિયર્સ’ સ્વરૂપે એકસાથે ચૂકવવામાં આવશે, જેને કારણે કર્મચારીઓના બેંક ખાતામાં મોટી રકમ જમા થશે.
શાસકીય અંદાજ મુજબ, કર્મચારીઓને આપવામાં આવેલા આ લાભને કારણે ગુજરાત એસટી નિગમ અને રાજ્ય સરકારની તિજોરી પર વાર્ષિક અંદાજે ૨૪ કરોડ રૂપિયા કરતાં પણ વધુનો વધારાનો નાણાકીય બોજ આવશે. આમ છતાં, સરકારે કર્મચારીઓના કલ્યાણને સર્વોપરી ગણીને આ ફંડ મંજૂર કર્યું છે. વાહનવ્યવહાર વિભાગના સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ નિર્ણયના ચોક્કસ અમલીકરણ અંગેનો વિગતવાર પરિપત્ર અને ઓર્ડર આગામી ટૂંક જ સમયમાં જારી કરી દેવામાં આવશે. આ જાહેરાત થતાં જ એસટી યુનિયનો અને ડેપો સ્તરે કર્મચારીઓએ એકબીજાનું મોં મીઠું કરાવીને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.