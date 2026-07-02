રામ મંદિરમાં નોકરી મેળવવા માટે 125 લોકોએ લાંચ આપી?

ઉત્તર પ્રદેશ: રામ મંદિર સંબંધિત દાન ચોરીની તપાસ વચ્ચે, હવે એક નવો મામલો સામે આવ્યો છે. મંદિરની ભરતી પ્રક્રિયા પણ તપાસ હેઠળ આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસ રામ મંદિરમાં નોકરી મેળવવાના બદલામાં લાંચ લેવામાં આવી હોવાના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ વિવિધ દસ્તાવેજો, નાણાકીય વ્યવહારો અને સંબંધિત વ્યક્તિઓના નિવેદનોના આધારે સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
ધરપકડ કરાયેલા આરોપી અવિનાશ શુક્લાની પૂછપરછ દરમિયાન, તપાસ એજન્સીઓને એવી માહિતી મળી હતી જેણે તપાસની દિશા બદલી નાખી હતી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે પૂછપરછ દરમિયાન ટ્રસ્ટના સભ્યનું નામ વારંવાર સામે આવ્યું હતું, જેના પગલે પોલીસે તેની ભૂમિકાની તપાસ શરૂ કરી છે. આ સંદર્ભમાં, મંદિરની ભરતી દરમિયાન કોઈ નાણાકીય ગેરરીતિ થઈ હતી કે કેમ તે નક્કી કરવાના પ્રયાસો હવે ચાલી રહ્યા છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રામ મંદિર ફાઉન્ડેશનમાં વિવિધ હોદ્દા માટે આશરે 125 કર્મચારીઓની ભરતી કરવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે આમાંથી ઘણા ઉમેદવારોએ નોકરી મેળવવા માટે પૈસા ચૂકવ્યા હતા. પોલીસ હવે આ આરોપોની સત્યતા ચકાસી રહી છે. તપાસ એજન્સીઓ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું આ ફક્ત થોડા કેસ પૂરતું મર્યાદિત હતું કે શું આખી પ્રક્રિયા સંગઠિત ભરતી નેટવર્ક દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ દરમિયાન, પોલીસે ભરતી રેકોર્ડની તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઘણા કર્મચારીઓ માટે નિમણૂક પત્રો, ઔપચારિક સેવા કરાર અથવા અન્ય જરૂરી રોજગાર દસ્તાવેજો તાત્કાલિક ઉપલબ્ધ નહોતા. આ જ કારણ છે કે દરેક નિમણૂકની હવે વ્યક્તિગત રીતે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે નિમણૂકો કઈ પ્રક્રિયા હેઠળ, કોના નિર્દેશન હેઠળ કરવામાં આવી હતી અને સંબંધિત દસ્તાવેજો ક્યાં સ્થિત છે.
ભરતી કોની સૂચના પર કરવામાં આવી હતી?
તપાસ એજન્સીઓ માટે આગામી મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે આ નિમણૂકો કયા સ્તરે મંજૂર કરવામાં આવી હતી. સૂત્રો સૂચવે છે કે પોલીસ તપાસ દરમિયાન જે ટ્રસ્ટ સભ્યનું નામ સામે આવ્યું છે તેની પણ પૂછપરછ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. જોકે, આ કેસમાં કોઈની સામે કોઈ ઔપચારિક આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા નથી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ એજન્સીઓએ મંદિર સ્થાપનામાં નિયુક્ત થયેલા લોકોની યાદી પણ તૈયાર કરી છે. હવે, દરેક કર્મચારીના દસ્તાવેજો, નિમણૂક પ્રક્રિયા, સેવા રેકોર્ડ અને ભરતીની પરિસ્થિતિઓની ચકાસણી કરવામાં આવશે. જો કે, જો કોઈ વિસંગતતાઓ જોવા મળે તો તેને તપાસ રિપોર્ટમાં સમાવવામાં આવશે.બેંક ખાતાઓની પણ તપાસ કરવામાં આવશે
સૂત્રો કહે છે કે નાણાકીય તપાસના ભાગ રૂપે, પોલીસ ભરતીમાં સામેલ લોકો અને આ પ્રક્રિયામાં કથિત રીતે સામેલ અન્ય લોકોના બેંક ખાતાઓ અને વ્યવહારોની પણ તપાસ કરશે. ખાસ કરીને, તેઓ એ જોશે કે નિમણૂકો પહેલાં કે પછી કોઈ શંકાસ્પદ નાણાં ટ્રાન્સફર થયા છે કે નહીં. જો બેંક રેકોર્ડમાં કોઈ અસામાન્ય વ્યવહારો જોવા મળે છે, તો તેમની પણ અલગથી તપાસ કરવામાં આવશે. તપાસ એજન્સીઓ ટ્રસ્ટ સભ્યની સંપત્તિની પણ તપાસ કરી રહી છે જેનું નામ પૂછપરછ દરમિયાન સામે આવ્યું છે. તેઓ તપાસ કરશે કે ટ્રસ્ટમાં જોડાયા પછી તેમની સંપત્તિમાં કોઈ અસામાન્ય વધારો થયો છે કે નહીં.
બે અન્ય આરોપીઓ પણ તપાસ હેઠળ
લાંચ ચોરીના કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા અને હાલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં રહેલા અનુકલ્પ મિશ્રા અને લવકુશ મિશ્રાને હવે ભરતી પ્રક્રિયાની તપાસમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. સૂત્રોનો દાવો છે કે પોલીસ એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે શું બંને વ્યક્તિઓએ નિમણૂકોમાં મદદ કરવામાં અથવા ભરતી પ્રક્રિયામાં કોઈ ભૂમિકા ભજવી હતી. જો કે, તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ આ આરોપોની પુષ્ટિ થઈ શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ એજન્સીઓ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે ધરપકડ કરાયેલા બંને આરોપીઓનો કોઈ ટ્રસ્ટના સભ્યો સાથે કોઈ કૌટુંબિક સંબંધ છે કે નહીં, અને જો હોય તો, શું તેમનો ભરતી પ્રક્રિયા સાથે કોઈ સંબંધ છે.
મહત્વપૂર્ણ તથ્યો SIT રિપોર્ટમાં શામેલ હોઈ શકે છે
સૂત્રો કહે છે કે નિમણૂકોની આ સમગ્ર તપાસ સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ના વિગતવાર અહેવાલનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની શકે છે. રિપોર્ટમાં ભરતી પ્રક્રિયા, દસ્તાવેજોની સ્થિતિ, નાણાકીય તપાસ અને સંબંધિત વ્યક્તિઓના નિવેદનોનો સમાવેશ થવાની સંભાવના છે. જોકે, તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ અંતિમ અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવશે.