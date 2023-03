દિલ્હીના મંત્રી તરીકે સૌરભ ભારદ્વાજ અને આતિશીએ શપથ લીધા

આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્યો સૌરભ ભારદ્વાજ અને આતિશીએ ગુરુવારે દિલ્હીમાં અરવિંદ કેજરીવાલ કેબિનેટમાં મંત્રી તરીકે શપથ લીધા. સૌરભ ભારદ્વાજ અને આતિશીએ દિલ્હીના એલજી હાઉસમાં મંત્રી તરીકે શપથ લીધા. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલની સાથે દિલ્હી સરકારના અન્ય મંત્રીઓ પણ હાજર હતા.

AAP MLAs Atishi and Saurabh Bharadwaj take oath as Delhi ministers pic.twitter.com/nyH1q9vsJl

— ANI (@ANI) March 9, 2023