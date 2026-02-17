સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાનની તબિયત લથડી, હોસ્પિટલમાં દાખલ

સલમાન ખાનના પિતા અને પ્રખ્યાત લેખક સલીમ ખાન (Salim Khan)ની તબિયત લથડતાં તેમને મુંબઈની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમના પરિવારના સભ્યો હોસ્પિટલ પહોંચી રહ્યા છે.
પ્રખ્યાત પટકથા લેખક અને સુપરસ્ટાર સલમાન ખાનના પિતા સલીમ ખાનને મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે વધુ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે અને તેમના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનું કારણ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. તેમના પુત્ર અને હિન્દી સિનેમાના સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન આજે સવારે હોસ્પિટલમાં જોવા મળ્યા હતા. સલમાન ખાન કડક સુરક્ષા વચ્ચે સાદી કાળી ટી-શર્ટ અને ટોપી પહેરીને હોસ્પિટલની બહાર નીકળતા જોવા મળ્યા હતા. તેઓ મીડિયા સાથે વાતચીત કર્યા વિના જ ચાલ્યા ગયા હતા.
ખાન પરિવારના સભ્યો હોસ્પિટલ દોડી રહ્યા છે. સલીમ ખાનની તબિયત અંગે ખાન પરિવાર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી. આ સમાચાર મળતાની સાથે જ ચાહકોએ સોશિયલ મીડિયા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી હતી. પરિવારના અન્ય સભ્યો પણ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. સલીમ ખાનના જમાઈ અતુલ અગ્નિહોત્રી પણ હોસ્પિટલની બહાર જોવા મળ્યા હતા. 90 વર્ષીય સલીમ ખાનને હિન્દી સિનેમાના ઇતિહાસમાં સૌથી પ્રભાવશાળી પટકથા લેખકોમાંના એક માનવામાં આવે છે. પોતાની કલમથી તેમણે માત્ર ઘણી યાદગાર ફિલ્મોને જન્મ આપ્યો જ નહીં પરંતુ હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગની દિશા પણ બદલી નાખી.
હિન્દી સિનેમાને બદલનાર વારસો
સલીમ ખાને લેખક જાવેદ અખ્તર સાથે મળીને પ્રખ્યાત “સલીમ-જાવેદ” જોડી બનાવી. આ જોડીએ 1970 ના દાયકામાં મુખ્ય પ્રવાહના હિન્દી સિનેમાને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કર્યું. તેમની વાર્તાઓમાં મજબૂત પાત્રો, શક્તિશાળી સંવાદો અને સ્પષ્ટ સામાજિક વાસ્તવિકતાનો સમાવેશ થતો હતો. તેમની સૌથી પ્રખ્યાત ફિલ્મોમાં શોલેનો સમાવેશ થાય છે, જે હજુ પણ ભારતીય સિનેમાની શ્રેષ્ઠ ફિલ્મોમાંની એક માનવામાં આવે છે. “દીવાર,” “ઝંજીર,” અને “ડોન” જેવી ફિલ્મોએ પણ અપાર સફળતા મેળવી. છબી સ્થાપિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમના લેખનથી વાર્તા કહેવાની નવી વ્યાખ્યા થઈ અને ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં પટકથા લેખકોનો આદર અને માન્યતા વધી.
સલીમ ખાને નવેમ્બર 2025માં પોતાનો 90મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. તેમની બીજી પત્ની હેલને આ પ્રસંગને નિમિત્તે સોશિયલ મીડિયા પર એક ભાવનાત્મક સંદેશ શેર કર્યો. તેમણે સલીમ ખાન અને સલમા ખાન સાથેના પોતાના ફોટા પણ શેર કર્યા. તેમના સંદેશમા હેલને તેમના સાથે વિતાવેલા વર્ષો માટે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી અને સલીમ ખાનની દયા, રમૂજની ભાવના અને તેમના પરિવાર પ્રત્યેના પ્રેમની પ્રશંસા કરી. તેમણે તેમને સારા સ્વાસ્થ્ય, શાંતિ અને ખુશીની શુભેચ્છા પાઠવી. સલમાન ખાનની નજીકની મિત્ર, યુલિયા વંતુર, એ પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવી. હાલમાં, સલીમ ખાનના સ્વાસ્થ્ય અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી. જો કે, ફિલ્મ ઉદ્યોગ અને તેમના ચાહકો સકારાત્મક સમાચારની આશા રાખી રહ્યા છે અને તેમના ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.