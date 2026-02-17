રાજપાલ યાદવ પછી અમીષા પટેલ જેલ જશે? અભિનેત્રીએ આપી પ્રતિક્રિયા

રાજપાલ યાદવ પછી ચેક બાઉન્સ કેસમાં અમીષા પટેલની મુશ્કેલીઓ વધતી જતી હોય તેવું લાગે છે. અહેવાલો અનુસાર 2017ના એક ઇવેન્ટ વિવાદના સંદર્ભમાં અભિનેત્રી વિરુદ્ધ બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે, જેના પર અભિનેત્રીએ હવે પ્રતિક્રિયા આપી છે.
બોલિવુડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી કાનૂની વિવાદોને કારણે સમાચારમાં છે. ચેક બાઉન્સ કેસમાં અભિનેતાને જેલ પણ જવું પડ્યું હતું. રાજપાલ યાદવ પછી હવે અમીષા પટેલનું નામ પણ આવા જ એક કેસને કારણે હેડલાઇન્સમાં છે. કેટલાક અહેવાલો અનુસાર મુરાદાબાદ કોર્ટે 2017ના એક કાર્યક્રમ વિવાદના સંદર્ભમાં અમીષા પટેલ વિરુદ્ધ બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કર્યું છે. આ અહેવાલો પછી પ્રશ્નો ઉભા થયા કે શું અમીષા પટેલને પણ જેલમાં જવું પડશે. આ ચર્ચાઓ વચ્ચે અમીષાએ પોતે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું છે કે, તેના પરના આરોપો ખોટા છે અને મામલો પહેલાથી જ ઉકેલાઈ ગયો છે.
આ કેસ જૂનો છે – અમીષા પટેલ
અમીષા પટેલે ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ દ્વારા બિનજામીનપાત્ર વોરંટના અહેવાલોનો જવાબ આપ્યો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે આ મામલો પહેલાથી જ ઉકેલાઈ ગયો છે. તાજેતરમાં એવા અહેવાલો સામે આવ્યા હતા કે મુરાદાબાદની એક કોર્ટે 2017ના ચેક બાઉન્સ કેસમાં અમીષા પટેલ વિરુદ્ધ બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કર્યું છે. અભિનેત્રી વિરુદ્ધ આ ફરિયાદ મુરાદાબાદ સ્થિત કંપનીના માલિક પવન કુમાર વર્મા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ અહેવાલો પછી અમીષાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેની વાર્તા શેર કરી.
અમીષાએ આ બાબતે મૌન તોડ્યું, આ બાબત સ્પષ્ટ કરી
અમીષા પટેલે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક નિવેદન જારી કરીને લખ્યું, “કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુરાદાબાદમાં પવન કુમાર વર્મા દ્વારા કેટલીક કાર્યવાહી થઈ હોય એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. હું બધાને જણાવવા માંગુ છું કે આ મામલો ખૂબ જૂનો છે અને વર્ષો પહેલા સમાધાન થયું હતું. પવન વર્માએ સમાધાન ડીડ પર હસ્તાક્ષર કર્યા અને સંપૂર્ણ સંમત રકમ મેળવી. સમાધાન છતાં તે ખોટા આરોપો લગાવવાનું અને મારી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, તેથી મારા વકીલો હવે તેના દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ખોટા આરોપોને ખુલ્લા પાડવા માટે છેતરપિંડી માટે તેની સામે ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરી રહ્યા છે. હું મારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું પસંદ કરું છું અને ખોટા બહાના હેઠળ ધ્યાન આકર્ષિત કરવાનો પ્રયાસ કરતા લોકો પર ધ્યાન આપવાનું પસંદ કરતી નથી.
શું છે મામલો?
ખરેખર, આ વિવાદ 2017નો છે અને એક લગ્ન કાર્યક્રમ સાથે સંબંધિત છે. મુરાદાબાદના એક ઇવેન્ટ આયોજક પવન વર્માએ અમીષા પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેણે 16 નવેમ્બર, 2017ના રોજ એક લગ્નમાં પરફોર્મ કરવા માટે તેને બુક કરાવી હતી. વર્માના જણાવ્યા મુજબ તેણે અભિનેત્રીને આ કાર્યક્રમ માટે 14.50 લાખની એડવાન્સ રકમ ચૂકવી હતી. મુરાદાબાદના દિલ્હી રોડ પર એક વૈભવી હોટલમાં અભિનેત્રી માટે રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે ન આવી, જેના કારણે વર્માએ તેની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી. ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ અભિનેત્રીએ વાટાઘાટો પછી સંપૂર્ણ રકમ પરત કરવાનું વચન આપ્યું હતું. જોકે, ₹10 લાખ રોકડા પરત કર્યા પછી તેણીને બાકીના ₹450,000નો ચેક આપવામાં આવ્યો, જે બાઉન્સ થયો.
બિનજામીનપાત્ર વોરંટ કેમ જારી કરવામાં આવ્યું?
મુરાદાબાદના એડિશનલ સિવિલ જજ (જુનિયર ડિવિઝન) ની કોર્ટે કેસની સુનાવણી માટે ઘણી વખત સમન્સ જારી કર્યા હતા, પરંતુ અમીષા હાજર રહી ન હતી. જેના પગલે કોર્ટે અભિનેત્રીની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કર્યું છે. અભિનેત્રી સામે સુનાવણી 27 માર્ચે થવાની અહેવાલ છે. ફરિયાદીના વકીલ પંકજ શર્માના જણાવ્યા અનુસાર આ કેસ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 120-B (ગુનાહિત કાવતરું), 504 (ઇરાદાપૂર્વક અપમાન), 406 (વિશ્વાસનો ગુનાહિત ભંગ) અને 506 (ગુનાહિત ધાકધમકી) હેઠળ પેન્ડિંગ છે.
અમીષા પટેલનું પુનરાગમન
અમીષા પટેલે 2023 માં ‘ગદર 2’સાથે મોટા પડદા પર જોરદાર વાપસી કરી. સની દેઓલ અને ઉત્કર્ષ શર્મા અભિનીત આ ફિલ્મ બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ, જેણે વિશ્વભરમાં ₹686 કરોડથી વધુની કમાણી કરી. તે 2024 માં “તૌબા તેરા જલવા” માં પણ જોવા મળી હતી.