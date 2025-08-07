ટ્રમ્પ ટેરિફ વચ્ચે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન આવશે ભારત

અમેરિકા સાથેના તણાવ વચ્ચે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારત આવી રહ્યા છે. ગુરુવારે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલને મોસ્કોમાં ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન આ વર્ષના અંતમાં ભારતની મુલાકાત લેશે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિની ભારત મુલાકાતના સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે રશિયન તેલની ખરીદીથી નારાજ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર ટેરિફ 50% વધારી દીધો છે.

રશિયન સમાચાર એજન્સી ઇન્ટરફેક્સે અગાઉ અજિત ડોભાલને ટાંકીને કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન ઓગસ્ટના અંતમાં ભારતની મુલાકાત લેશે. જોકે, બાદમાં સમાચારમાં સુધારો કરતા એજન્સીએ કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન 2025 ના અંતમાં ભારતની મુલાકાત લેશે.

 

