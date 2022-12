રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિને PM મોદી સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી

યુક્રેન પર રશિયાના સતત હુમલાઓ વચ્ચે શુક્રવારે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી. ન્યૂઝ એજન્સી રોયટર્સે ક્રેમલિનને ટાંકીને આ માહિતી આપી છે. PM મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ પુતિન તાજેતરમાં ઉઝબેકિસ્તાનના સમરકંદમાં 16 સપ્ટેમ્બરે SCO સમિટની બાજુમાં મળ્યા હતા. ત્યારે પીએમ મોદીએ પુતિનને કહ્યું કે આ યુદ્ધનો યુગ નથી.

શુક્રવારની વાતચીતમાં પીએમઓએ કહ્યું કે યુક્રેનમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના સંદર્ભમાં પીએમ મોદીએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથેની તેમની વાતચીતમાં આ મામલાને સંવાદ કૂટનીતિથી આગળ લઈ જવાના તેમના આહ્વાનનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. સમરકંદમાં SCO સમિટની બાજુમાં તેમની બેઠક બાદ બંને નેતાઓએ ઉર્જા સહયોગ, વેપાર અને રોકાણ, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા સહયોગ અને અન્ય મુખ્ય ક્ષેત્રો સહિત દ્વિપક્ષીય સંબંધોના અનેક પાસાઓની સમીક્ષા કરી હતી.

બંને નેતાઓ વચ્ચે શું વાતચીત થઈ ?

PMOએ કહ્યું કે PM મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને G-20ના ભારતના વર્તમાન અધ્યક્ષપદ વિશે જાણકારી આપી અને તેની મુખ્ય પ્રાથમિકતાઓને પ્રકાશિત કરી. તેમણે એવી આશા પણ વ્યક્ત કરી હતી કે શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશનના ભારતના અધ્યક્ષપદ દરમિયાન બંને દેશો સાથે મળીને કામ કરશે. તેઓ એકબીજા સાથે નિયમિત સંપર્કમાં રહેવા સંમત થયા. આ વર્ષે બંને નેતાઓ વચ્ચે ઘણી ટેલિફોનિક વાતચીત થઈ છે.

રશિયા-યુક્રેનમાં યુદ્ધ ચાલુ છે

યુક્રેન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધની વચ્ચે રશિયાએ અનેકવાર પરમાણુ હુમલાની ધમકી આપી છે. તાજેતરમાં વ્લાદિમીર પુતિને ફરી એકવાર પરમાણુ હુમલાની ધમકી આપી છે. દરમિયાન કેટલાક અહેવાલોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે યુક્રેન યુદ્ધમાં પરમાણુ હથિયારોનો ઉપયોગ કરવાની પુતિનની પરોક્ષ ધમકી બાદ મોદી-પુતિન સમિટ રદ્દ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જોકે રશિયાએ આ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા હતા.

બંને નેતાઓની મુલાકાત સમરકંદમાં થઈ હતી

આ પહેલા સમરકંદમાં શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO) ના બેઠકમાં પીએમ મોદીએ વ્લાદિમીર પુતિનને કહ્યું હતું કે આ યુદ્ધનો યુગ નથી. આ અંગે હું તમારી સાથે ફોન પર વાત કરી રહ્યો છું. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને જવાબ આપતા વ્લાદિમીર પુતિને કહ્યું હતું કે હું યુક્રેનના સંઘર્ષ પર તમારી સ્થિતિ જાણું છું, તમારી ચિંતાઓ વિશે જે તમે સતત વ્યક્ત કરો છો. અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેને રોકવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશું.