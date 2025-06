રશિયાએ યુક્રેનમાં ફરી તબાહી મચાવી

યુક્રેનના સ્પાઈડર વેબ ડ્રોન હુમલા બાદ, રશિયા સતત બદલો લઈ રહ્યું છે. રશિયાએ શનિવારે યુક્રેનના પૂર્વી શહેર ખાર્કિવ પર ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાથી તબાહી મચાવી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ હુમલામાં 3 લોકો માર્યા ગયા છે અને 21 લોકો ઘાયલ થયા છે. આ ઉપરાંત, લગભગ 18 ઇમારતો કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. યુક્રેનના સ્થાનિક અધિકારીઓએ પોતે આ માહિતી આપી છે.

Footage from Ukraine’s city of Kharkiv this morning in the aftermath of Russians committing the largest attack of the war, sending missiles, guided bombs and drones onto residential neighborhoods in several districts of the city.

There are many victims, including children. pic.twitter.com/UpB5cz8H5l

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 7, 2025