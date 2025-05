IPL 2025 : પંજાબ કિંગ્સે રાજસ્થાન રોયલ્સને હરાવ્યું

IPL 2025 માં આજે રાજસ્થાન રોયલ્સનો સામનો પંજાબ કિંગ્સ સાથે થયો. જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાયેલી આ મેચમાં પંજાબ કિંગ્સ 10 રનથી જીતી ગઈ. મેચમાં પંજાબે રાજસ્થાનને 220 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો, પરંતુ તેઓ 7 વિકેટે 209 રન જ બનાવી શક્યા. રાજસ્થાન માટે યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી અને ધ્રુવ જુરેલે તોફાની ઇનિંગ્સ રમી, પરંતુ તેમ છતાં ટીમ જીતી શકી નહીં. વર્તમાન IPL સીઝનમાં રાજસ્થાન રોયલ્સનું પ્રદર્શન કંઈ ખાસ રહ્યું નથી. 2008 સીઝનના ચેમ્પિયન રાજસ્થાન રોયલ્સની 13 મેચમાં આ 10મી હાર હતી. બીજી તરફ, આ પંજાબ કિંગ્સનો 12 મેચમાં 8મો વિજય હતો અને 17 પોઈન્ટ સાથે તેઓ હવે પ્લેઓફમાં પહોંચવાની નજીક છે.

