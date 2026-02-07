Rose Day: જ્યારે મધુબાલાએ દિલીપ કુમારને ગુલાબ મોકલ્યું ને પછી…

ફેબ્રુઆરી મહિનો છે. વેલેન્ટાઇન વીક આ મહિનાની 7મી થી 14મી તારીખ સુધી ઉજવવામાં આવે છે. આજે રોઝ ડે (Rose Day)થી શરૂ થાય છે. આ પ્રસંગે દિલીપ કુમાર અને મધુબાલા વિશે એક રસપ્રદ વાત જાણીએ.
વેલેન્ટાઇન ડે વીક આજે, 7 ફેબ્રુઆરી, રોઝ ડે સાથે શરૂ થાય છે. પ્રસંગ ગમે તે હોય, ફિલ્મ જગતમાંથી તેની સાથે જોડાયેલી રસપ્રદ વાર્તાઓ હોય જ છે. જોકે, આ વાર્તા રોઝ ડે કે વેલેન્ટાઇન ડે વિશે નથી. પણ ગુલાબનો ઉલ્લેખ ચોક્કસપણે કરવામાં આવ્યો છે. ગુલાબને પ્રેમનું સૌથી સુંદર પ્રતીક માનવામાં આવે છે. મધુબાલાએ કદાચ એ જ માનીને દિલીપ કુમારને ગુલાબ મોકલ્યું હશે. આગળ શું થયું? એ જાણો.
મધુબાલા અને દિલીપ કુમારની પ્રેમકથા ગુલાબથી શરૂ થઈ હતી
એક સમય હતો જ્યારે મધુબાલા અને દિલીપ કુમારના પ્રેમસંબંધની વાતો સમગ્ર ઉદ્યોગમાં ગુંજતી હતી. એવું કહેવાય છે કે મધુબાલા દિલીપ કુમારની ચાહક હતી. પછી, ધીમે ધીમે તેણી તેમને પસંદ કરવા લાગી. એકબીજા પ્રત્યે આ પ્રેમ અને આકર્ષણ ઝડપથી પરસ્પર બન્યું. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ પ્રેમ ગુલાબથી શરૂ થયો. તે ત્યારે શરૂ થયું જ્યારે દિલીપ કુમારે મધુબાલા દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ગુલાબ સ્વીકાર્યું.
પત્ર સાથે ગુલાબ મોકલ્યું
જ્યારે મધુબાલાએ પહેલી વાર દિલીપ કુમારને જોયા, ત્યારે તેણીએ તેમનામાં પોતાની દુનિયા જોઈ. દિલીપ કુમાર પણ અપરિણીત હતા. પરંતુ તેને ખ્યાલ નહોતો કે મધુબાલા તેના પ્રેમમાં પડી ગઈ. એક દિવસ કોઈ તેની પાસે આવ્યું અને કહ્યું કે મધુબાલાએ તેને આ પત્ર અને એક પેકેટ આપ્યું છે. દિલીપ કુમારે પત્ર વાંચ્યો અને તેમાં લખ્યું હતું, “હું તમને ગુલાબ મોકલી રહી છું. જો તમે મારા પ્રેમનો સ્વીકાર કરો છો, તો તેને રાખો, નહીં તો તે જ હાથથી પાછું મોકલો.” દિલીપ કુમારે ફૂલ રાખ્યું. આ રીતે ફિલ્મના બે શ્રેષ્ઠ સ્ટાર્સ વચ્ચે રોમેન્ટિક સફર શરૂ થઈ.
મધુબાલાના પિતાના કારણે છૂટાછેડા થયા!
જોકે, આ સફળ પ્રેમ સંબંધ લાંબો સમય ટકી શક્યો નહીં. મધુબાલા અને દિલીપ કુમારે પહેલી વાર 1951માં આવેલી ફિલ્મ “તરાના” માં સાથે કામ કર્યું હતું. તેઓ ત્યાં મળ્યા, અને તેમની નિકટતા વધતી ગઈ. ત્યારબાદ તેઓએ ત્રણ વધુ ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું. તેમનુ અફેર લગભગ નવ વર્ષ ચાલ્યું. જોકે, આ સંબંધ શ્રાપિત લાગતો હતો, અને દિલીપ કુમાર અને મધુબાલા અલગ થઈ ગયા. મધુબાલાના પરિવારે તેણીને બહાર શૂટિંગ કરવાની મંજૂરી આપી ન હતી. આખરે તેના પિતા અતાઉલ્લાહ ખાનનું જ ચાલ્યું. મધુબાલાના પિતાએ અહેવાલ મુજબ તેમની પુત્રી અને દિલીપ કુમારના સંબંધને પણ મંજૂરી આપી ન હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે દિલીપ કુમાર અને મધુબાલાના અલગ થવાનું કારણ અતાઉલ્લાહ ખાન હતા.
દિલીપ કુમારે કહ્યું હતું, “હું હંમેશા તેને પ્રેમ કરીશ.”
જોકે, મધુબાલાની બહેન, મધુર બ્રિજભૂષણે ફિલ્મફેર સાથેની એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે તેમના અલગ થવાનું કારણ કોર્ટ કેસ હતો. “નયે દૌર” નામની ફિલ્મ બની રહી હતી. મધુબાલાના પિતાએ શૂટિંગ સ્થાન બદલવાની વિનંતી કરી હતી, જેને બીઆર ચોપરાએ નકારી કાઢી હતી. આ મામલો કોર્ટમાં પહોંચ્યો. દિલીપ કુમારે બીઆર ચોપરાનો પક્ષ લીધો. આનાથી મધુબાલાનું દિલ તૂટી ગયું. તે દિલીપ કુમારથી નારાજ થઈ ગઈ, અને તેમની વચ્ચે અંતર વધી ગયું. ફિલ્મ “મુઘલ-એ-આઝમ” નું શૂટિંગ શરૂ થઈ ગયું હતું. એવું કહેવાય છે કે બંને સેટ પર એકબીજા સાથે વાત પણ કરતા નહોતા. જોકે, આ ફિલ્મમાં બંને વચ્ચે જે દર્શાવવામાં આવ્યું છે તે ફક્ત અભિનય જ નહીં, પરંતુ તેમનો પ્રેમ હતો. દિલીપ કુમારે મધુબાલા વિશે કહ્યું હતું કે, “હું હંમેશા તેને પ્રેમ કરીશ.” 23 ફેબ્રુઆરી, 1969 ના રોજ, મધુબાલાનું હૃદય રોગને કારણે 36 વર્ષની વયે અવસાન થયું. દિલીપ કુમારની વાત કરીએ તો, તેમનું 2021 માં અવસાન થયું.