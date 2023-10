વર્લ્ડ કપ 2023 વચ્ચે રોહિત શર્માએ કર્યો મોટો ધમાકો

ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા, જે ચાલી રહેલા વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે, તે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી નવીનતમ રેન્કિંગમાં પાંચ સ્થાનના સુધારા સાથે બેટ્સમેનોની યાદીમાં છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. બુધવારે. અફઘાનિસ્તાન સામે 131 રનની આક્રમક ઇનિંગ રમ્યા બાદ રોહિતે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામે 63 બોલમાં 86 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાના વિકેટકીપર બેટ્સમેન ક્વિન્ટન ડી કોક સતત બે સદીની ઇનિંગ્સ (શ્રીલંકા સામે 100 અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 109) બાદ છઠ્ઠા સ્થાનેથી ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. તેણે સાથી ખેલાડી રાસી વાન ડેર ડ્યુસેનને ચોથા સ્થાને ધકેલી દીધો. ડી કોક આ યાદીમાં આગળ વધવામાં નિષ્ફળ ગયો, કારણ કે તે નેધરલેન્ડ સામે માત્ર 20 રનની ઇનિંગ રમી શક્યો હતો.

October 18, 2023