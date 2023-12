રેવંત રેડ્ડી તેલંગાણાના ત્રીજા મુખ્યમંત્રી બન્યા

રેવંત રેડ્ડીએ આખરે ગુરુવારે તેલંગાણાના મુખ્ય પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા. હૈદરાબાદના એલબી સ્ટેડિયમમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યપાલ તમિલિસાઈ સુંદરરાજને લાખો લોકોની હાજરીમાં રેવંત રેડ્ડીને શપથ લેવડાવ્યા હતા. લોકોએ આ ખાસ પ્રસંગની ખૂબ જ ઉજવણી કરી. રેવંત રેડ્ડીની સાથે મલ્લુ ભટ્ટી વિક્રમાર્કાએ નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. આ ઉપરાંત નલમદા ઉત્તમ કુમાર રેડ્ડી, સી. દામોદર રાજનરસિમ્હા, કોમાતિરેડ્ડી વેંકટા રેડ્ડી, દુડિલા શ્રીધર બાબુ, પોંગુલેટી શ્રીનિવાસ રેડ્ડી, પોનમ પ્રભાકર, કોંડા સુરેખા, ડી. અનસૂયા સીથાક્કા, તુમ્માલા નાગેશ્વર રાવ, જુપલ્લી કૃષ્ણ કુમાર રાવ, ગાદલ કૃષ્ણા રાવ, ગાદીએ સેવા આપી હતી. કેબિનેટ મંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે.

The Congress government will work for every section of society!

શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં કોણે હાજરી આપી હતી?

શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સંસદીય પક્ષ (CPP) અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, દીપેન્દ્ર હુડ્ડા જેવા મોટા નામો હાજર રહ્યા હતા. આ સિવાય કોંગ્રેસના અન્ય ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા. હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન સુખવિંદર સિંહ સુખુ, કર્ણાટકના મુખ્ય પ્રધાન સિદ્ધારમૈયા અને નાયબ મુખ્ય પ્રધાન ડીકે શિવકુમાર અને સીપીઆઈના મહાસચિવ ડી. રાજા રેવંત રેડ્ડીએ પણ તેમની હાજરી નોંધાવી હતી.

Congratulations to the newly sworn-in Chief Minister of Telangana, Revanth Reddy garu, and his team!

The work of Prajala Sarkar has now begun. We will deliver the dream of ‘Bangaru Telangana’, and fulfil all our Guarantees. pic.twitter.com/QM7ZZixSIM

