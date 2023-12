PM મોદીએ રેવંત રેડ્ડીને તેલંગાણાના સીએમ બનવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેલંગાણાના મુખ્ય પ્રધાન તરીકે શપથ લેનારા રેવંત રેડ્ડીને અભિનંદન આપ્યા છે. આ સાથે પીએમ મોદીએ રાજ્યના વિકાસ માટે શક્ય તમામ મદદ કરવાનું આશ્વાસન આપ્યું છે. રેવંત રેડ્ડીએ ગુરુવારે તેલંગાણાના ત્રીજા મુખ્ય પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા. હૈદરાબાદના એલબી સ્ટેડિયમમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં લાખો લોકોની હાજરીમાં રાજ્યપાલ તમિલિસાઈ સુંદરરાજને રેવંત રેડ્ડી અને તેમના કેબિનેટ સાથીદારોને શપથ લેવડાવ્યા હતા. રેવંત રેડ્ડીની સાથે મલ્લુ ભટ્ટી વિક્રમાર્કાએ નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. આ ઉપરાંત નલમદા ઉત્તમ કુમાર રેડ્ડી, સી. દામોદર રાજનરસિમ્હા, કોમાતિરેડ્ડી વેંકટ રેડ્ડી, એસ. દુદિલ્લા શ્રીધર બાબુ, પોંગુલેબ શ્રીનિવાસ રેડ્ડી, પોનમ પ્રભાકર, સોટ. કોંડા સુરેખા, ડી. અનસૂયા સીથાક્કા, તુમ્માલા નાગેશ્વર રાવ, કૃષ્ણા રાવ અને ગદ્દમ પ્રસાદ કુમારે કેબિનેટ મંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે.

Congratulations to Shri Revanth Reddy Garu on taking oath as the Chief Minister of Telangana. I assure all possible support to further the progress of the state and the welfare of its citizens. @revanth_anumula

