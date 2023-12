રેવંત રેડ્ડી તેલંગાણાના નવા સીએમ, મલ્લિકાર્જુન ખડગેની જાહેરાત, 7 ડિસેમ્બરે શપથ લેશે

કોંગ્રેસ નેતૃત્વ તેની તેલંગાણા એકમના પ્રમુખે મંગળવારે રેવંત રેડ્ડીને ધારાસભ્ય દળના નેતા બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જે રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી હશે. શપથ ગ્રહણ સમારોહ 7 ડિસેમ્બરે યોજાશે. રેવન્ત રેડ્ડીના નામની જાહેરાતના થોડા સમય પહેલા કોંગ્રેસના તેલંગાણા યુનિટના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને ધારાસભ્ય એન ઉત્તમ કુમાર રેડ્ડીએ કહ્યું હતું કે તેઓ પણ મુખ્યમંત્રી પદની રેસમાં છે.

The swearing-in ceremony of new Telangana CM will be held on December 7. More details will be announced soon.

