મોંઘવારીથી રાહત, નવેમ્બરમાં છૂટક ફુગાવો ઘટીને 5.88 ટકા થયો

મોંઘવારીના મોરચે રાહતના સમાચાર છે. નવેમ્બર મહિનામાં રિટેલ મોંઘવારી દર ઘટીને 5.88 ટકા પર આવી ગયો છે જ્યારે ઓક્ટોબર 2022માં રિટેલ મોંઘવારી દર 6.77 ટકા હતો. એક વર્ષ પહેલા નવેમ્બર 2021માં રિટેલ ફુગાવાનો દર 4.91 ટકા હતો. ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના ફુગાવાના દરમાં ધરખમ ઘટાડો થયો છે. ખાદ્ય મોંઘવારી દર નવેમ્બર મહિનામાં ઘટીને 4.67 ટકા પર આવી ગયો છે, જ્યારે ઓક્ટોબરમાં ખાદ્ય મોંઘવારી દર 7.01 ટકા હતો. તે જ સમયે, નવેમ્બર મહિનામાં શહેરી અને ગ્રામીણ બંને વિસ્તારોમાં ખાદ્યપદાર્થોના ફુગાવામાં ઘટાડો થયો છે.

Retail inflation declines to an 11-month low of 5.88% in November 2022 as against 6.77% in October 2022. pic.twitter.com/L3q9HX7a8u

