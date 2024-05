RCB vs RR: ફરી એકવાર RCBનું સપનું તૂટી ગયું

IPL 2024 ની એલિમિનેટર મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને 4 વિકેટે હરાવ્યું છે. આ સાથે રાજસ્થાને ક્વોલિફાયર 2 મેચમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે, જ્યાં સંજુ સેમસનની સેના સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) સામે ટકરાશે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પહેલા રમતા RCBએ 172 રન બનાવ્યા હતા. વિરાટ કોહલીએ 33 રન બનાવ્યા, છેલ્લી ઓવરોમાં મહિપાલ લોમરોરે 17 બોલમાં 32 રન ફટકારીને બેંગલુરુને આ સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું. રાજસ્થાન જ્યારે ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતર્યો ત્યારે ટીમને મક્કમ શરૂઆત મળી હતી, પરંતુ વચ્ચેની ઓવરોમાં રન રેટ પર પ્રતિબંધના કારણે મેચ નજીક આવી ગઈ હતી. રેયાન પરાગ, શિમરોન હેટમાયર અને રોવમેન પોવેલની મહત્વની ઈનિંગ્સે રાજસ્થાન રોયલ્સને આગળના તબક્કામાં લઈ લીધું.

They are set to face Sunrisers Hyderabad in an electrifying #Qualifier2 🤜🤛

173 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી રાજસ્થાન રોયલ્સના ખેલાડીઓએ 5 ઓવરમાં કોઈ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 45 રન બનાવી લીધા હતા. પરંતુ છઠ્ઠી ઓવરમાં ટોમ કોહલર કેડમોર 15 બોલમાં 20 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. આ દરમિયાન સ્વપ્નિલ સિંહે એક ઓવરમાં 17 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ તે પછી આરસીબીના બોલરોએ રન રેટને ઘણી હદ સુધી કાબૂમાં રાખ્યો હતો. કર્ણ શર્માએ 11મી ઓવરના પહેલા જ બોલ પર કેપ્ટન સંજુ સેમસનને સ્ટમ્પ કરીને રાજસ્થાનને મોટો ઝટકો આપ્યો હતો. સેમસને 13 બોલમાં 17 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે ધ્રુવ જુરેલ અને રિયાન પરાગ વચ્ચેની ભાગીદારી ખીલી રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું ત્યારે 14મી ઓવરમાં વિરાટ કોહલીની ચપળતાના કારણે ધ્રુવ જુરેલ રનઆઉટ થયો હતો. 15 ઓવર સુધી, આરઆરએ 4 વિકેટના નુકસાન પર 126 રન બનાવ્યા હતા અને ટીમને જીતવા માટે હજુ 5 ઓવરમાં 47 રન બનાવવાના હતા. આગલી 2 ઓવરમાં 28 રન બનાવ્યા હતા, જેના કારણે આરઆરને 3 ઓવરમાં માત્ર 19 રનની જરૂર હતી. શિમરોન હેટમાયર 18મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર 26 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. મેચ ફરી અટકી જતી હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું, પરંતુ રોવમેન પોવેલે લોકી ફર્ગ્યુસનની ઓવરમાં 14 રન બનાવ્યા અને 6 બોલ બાકી રહેતા RRનો 4 વિકેટે વિજય સુનિશ્ચિત કર્યો.

A comeback to winning ways when it mattered the most & how 👌👌

Upwards & Onwards for Rajasthan Royals in #TATAIPL 2024 😄⏫

Scorecard ▶️ https://t.co/b5YGTn7pOL #RRvRCB | #Eliminator | #TheFinalCall pic.twitter.com/NsxjVGmjZ9

— IndianPremierLeague (@IPL) May 22, 2024