રતન ટાટાએ ટ્વીટ કરીને કરી દિલચસ્પ અપીલ

દેશના દિગ્ગજ ઉદ્યોગપતિ અને ટાટા સન્સના અધ્યક્ષ એમેરિટસ રતન ટાટાએ એક ટ્વીટ દ્વારા મામલા ની અપીલ કરી છે. આ ટ્વીટમાં તેણે મુંબઈના વરસાદના મહિનામાં રસ્તા પર રહેતા કૂતરા અને બિલાડીઓનું ધ્યાન રાખવાની અપીલ કરી છે. એક ટ્વીટ દ્વારા રતન ટાટાએ રખડતા પ્રાણીઓ માટે પણ માનવતા બતાવવાનું કહ્યું છે.

Now that the monsoons are here, a lot of stray cats and dogs take shelter under our cars. It is important to check under our car before we turn it on and accelerate to avoid injuries to stray animals taking shelter. They can be seriously injured, handicapped and even killed if we… pic.twitter.com/BH4iHJJyhp

— Ratan N. Tata (@RNTata2000) July 4, 2023