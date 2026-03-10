રણદીપ હુડ્ડા અને લિન લેશરામના ઘરે પારણું બંધાયું

મુંબઈ: બોલિવૂડ એક્ટર રણદીપ હુડ્ડા પિતા બની ગયા છે. પત્ની લિન લેશરામે દીકરીને જન્મ આપ્યો છે. રણદીપ હુડ્ડાએ મંગળવારે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મૂકીને ચાહકોને ખુશ ખબર આપી છે.

 

દાદાના જન્મદિવસે જ પૌત્રીનો જન્મ થયો

રણદીપના પિતા રણવીર હુડ્ડાનો પણ આજે જ જન્મદિવસ છે. રણદીપે પોતાના પિતા અને દીકરીનો ફોટો શેર કરતા હરિયાણવી ભાષામાં લખ્યું, ‘દાદા અર પોતી નૈ જનમદિન કી ઘણીએ બધાઈ.’

આ પછી રણદીપે લખ્યું, ‘પાપા આજે, જ્યારે હું પિતા બન્યો છું, ત્યારે તમારા માટે મારું સન્માન વધી ગયું છે. સૌથી મહત્વની વાત- લિનને ખૂબ જ અભિનંદન, મને પિતા બનાવવા માટે અને આપણી નાની બાળકીને આ દુનિયામાં લાવવા બદલ આભાર. એક નાની છોકરી અને આજીવન પ્રેમ.’
રણદીપ અને લિને નવેમ્બર 2025માં સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પ્રેગ્નેન્સીની માહિતી આપી હતી. લગ્નની બીજી વર્ષગાંઠે જ એક્ટરે આ ખુશખબર શેર કરી હતી. પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું હતું કે, ‘પ્રેમ અને સાહસના બે વર્ષ અને હવે…એક નાનું મહેમાન આવવાનું છે. એક દિવસ પહેલાં જ મેટરનિટિ ફોટોશૂટના ફોટોગ્રાફ પણ શેર કર્યા હતા.

