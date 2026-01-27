‘એનિમલ’ના બીજા ભાગ વિશે રણબીર કપૂરે મોટો ખુલાસો કર્યો

રણબીર કપૂર હાલમાં સંજય લીલા ભણસાલીની ‘લવ એન્ડ વોર’ અને નિતેશ તિવારીની ‘રામાયણ’ ના શૂટિંગમાં વ્યસ્ત છે. આ ફિલ્મોની ચર્ચા વચ્ચે રણબીર કપૂરે તેની ફિલ્મ ‘એનિમલ’ ના બીજા ભાગ અંગે એક મોટી અપડેટ આપી છે. તેમણે ફિલ્મનું શૂટિંગ ક્યારે શરૂ થશે તે અંગે માહિતી શેર કરી.
રણબીર કપૂર ‘એનિમલ’ની સિક્વલ ક્યારે શૂટ કરશે?
ડેડલાઇન હોલીવુડ સાથેના તાજેતરના ઇન્ટરવ્યુમાં રણબીર કપૂરે ‘એનિમલ’ ની સિક્વલની શક્યતા વિશે ચર્ચા કરી. તેમણે કહ્યું,”દિગ્દર્શક સંદીપ રેડ્ડી વાંગા હાલમાં તેમની બીજી ફિલ્મનું શૂટિંગ કરી રહ્યા છે. તેથી, તેઓ 2027 માં “એનિમલ પાર્ક” નું શૂટિંગ શરૂ કરશે. અમારી પાસે પુષ્કળ સમય છે.”
તેમણે ફિલ્મની વાર્તા વિશે એક મોટો સંકેત પણ આપ્યો
રણબીર કપૂરે આગળ કહ્યું,”સંદીપ રેડ્ડી વાંગાએ વાર્તા વિશે થોડો ખુલાસો કર્યો છે. તે તેને ત્રણ ભાગમાં બનાવવા માંગે છે. બીજા ભાગનું નામ ‘એનિમલ પાર્ક’ છે. દિગ્દર્શકે પહેલી ફિલ્મ સાથે પોતાનો વાર્તાનો વિચાર શેર કર્યો. તે ખૂબ જ રોમાંચક છે કારણ કે હવે મને બે પાત્રો ભજવવાનો મોકો મળશે: એક વિલન અને એક હીરો. તેથી, તે ખૂબ જ રોમાંચક પ્રોજેક્ટ છે. હું આ ફિલ્મનો ભાગ બનીને ખૂબ જ ખુશ છું.”
ફિલ્મ ‘એનિમલ’ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ રહી હતી
ફિલ્મ ‘એનિમલ’ ₹100 કરોડના બજેટમાં બની હતી. ફિલ્મે ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર ₹660 કરોડની કમાણી કરી હતી. તેણે વિશ્વભરમાં ₹915 કરોડની કમાણી પણ કરી હતી. એ જોવાનું રહેશે કે ‘એનિમલ પાર્ક’ રિલીઝ થાય ત્યારે આટલું જ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન હાંસલ કરશે કે નહીં.