JITO-અમદાવાદના ચેરમેન તરીકે રાજીવ છાજર, સેક્રેટરી તરીકે જૈનિક વકીલની પસંદગી 

અમદાવાદ: જૈન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઈઝેશન(JITO)જૈન ઉદ્યોગપતિઓ, વેપારીઓનું વિશ્વ ફલક ઉપર કાર્યરત આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન છે. જે મુખ્યત્વે સેવા, જ્ઞાન તથા આર્થિક સશક્તિકરણ એમ ત્રણ ઉદ્દેશો પર કામ કરે છે.JITO-અમદાવાદ ચેપ્ટરની વાર્ષિક સામાન્ય સભા તારીખ 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ મળી હતી. સામાન્ય સભા બાદ JITO અગ્રણીઓની બનેલી સ્ટિયરીંગ કમિટીએ આગામી કાર્યકાળ માટે JITO અમદાવાદ ચેપ્ટરના ચેરમેન તરીકે રાજીવ છાજર, ચીફ સેક્રેટરી તરીકે જૈનિકભાઈ વકીલ તથા ટ્રેઝરર તરીકે અશોક બાફનાની નિયુક્તિ કરી છે.
સિનિયર વાઇસ ચેરમેન તરીકે વૈભવ શાહ તથા વાઇસ ચેરમેન તરીકે સંપત્તરાજ ચૌધરી, પ્રવેશ મહેતા અને ધવલ તેલીને પદનામિત કરેલ છે.