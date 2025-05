6,6,6,6,6,6… રિયાન પરાગે સતત 6 છગ્ગા ફટકાર્યા

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL 2025) માં રવિવારે રાજસ્થાન રોયલ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. ભલે આ રોમાંચક મેચમાં રાજસ્થાનને એક રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરંતુ આ મેચમાં રાજસ્થાનના કેપ્ટન રિયાન પરાગે સતત 6 બોલમાં 6 છગ્ગા ફટકાર્યા. આમાં એક જ ઓવરમાં સતત 5 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ પછી, જ્યારે તેને બીજી ઓવરમાં તક મળી, ત્યારે તેણે બીજો સિક્સર ફટકાર્યો. આ ઇનિંગના આધારે રિયાન પરાગે ઘણા રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા છે. આ મેચમાં રિયાન પરાગે 45 બોલમાં 95 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. જોકે, તે સદી ચૂકી ગયો.

𝙍𝙖𝙢𝙥𝙖𝙣𝙩 𝙍𝙞𝙮𝙖𝙣 🔥

The #RR captain is in the mood tonight 😎

He keeps @rajasthanroyals in the game 🩷

Updates ▶ https://t.co/wg00ni9CQE#TATAIPL | #KKRvRR | @rajasthanroyals | @ParagRiyan pic.twitter.com/zwGdrP3yMB

— IndianPremierLeague (@IPL) May 4, 2025