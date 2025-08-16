‘મારી કિડની લઈ લો’, પ્રેમાનંદ મહારાજને કિડની આપવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરવા બદલ રાજ કુંદ્રા ટ્રોલ

બૉલિવૂડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના બિઝનેસમેન પતિ રાજ કુન્દ્રાના નામ ફરી એકવાર વિવાદમાં ફસાઈ ગયા છે. તાજેતરમાં જ શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રા પર છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. એવામાં બીજી બાજુ તેમણે પ્રેમાનંદ મહારાજ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન એવું કઈંક કહ્યું કે હવે લોકો તેમને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે.
તાજેતરમાં શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રા ફરી એકવાર કાનૂની મુશ્કેલીમાં ફસાઈ ગયા જ્યારે એક બિઝનેસમેન દ્વારા આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે તેમણે તેમની કંપનીમાં લગભગ 60.48 કરોડ રૂપિયા રોકાણ તરીકે આપ્યા હતા, પરંતુ આ પૈસા વ્યવસાયમાં રોકાણ કરવાને બદલે, તેમણે તે પૈસા વ્યક્તિગત ખર્ચ પર ખર્ચ કર્યા. આ નવા વિવાદ વચ્ચે શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં બંને આધ્યાત્મિક ગુરુ પ્રેમાનંદ મહારાજને મળતા જોવા મળ્યા હતા. એટલું જ નહીં પ્રેમાનંદ મહારાજ સાથેની વાતચીત દરમિયાન રાજ કુન્દ્રાએ તેમની કિડની દાન કરવાની ઇચ્છા પણ વ્યક્ત કરી હતી. વીડિયો સામે આવતાની સાથે જ લોકોએ તેને પીઆર સ્ટંટ કહેવાનું શરૂ કર્યું અને રાજ કુન્દ્રાની મજાક ઉડાવવા લાગ્યા. હવે રાજ કુન્દ્રાએ આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપી છે.
વાયરલ વીડિયો અને ટ્રોલિંગ પર રાજ કુન્દ્રાની પ્રતિક્રિયા
પ્રેમાનંદ મહારાજને પોતાની કિડની દાન કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરતો રાજ કુન્દ્રાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં જ તે ટ્રોલર્સનો શિકાર બન્યા. કેટલાકે તેને પીઆર સ્ટંટ ગણાવ્યો જ્યારે કેટલાકે રાજ કુન્દ્રાની મજાક ઉડાવી. હવે રાજ કુન્દ્રાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને એક્સ (પહેલાનું ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટ શેર કરીને નિરાશા વ્યક્ત કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે લોકો નિર્ણય લેવા લાગ્યા છે. તેમના મતે, તેમણે પ્રેમાનંદ મહારાજને આ વાત સારા ઇરાદાથી કહી હતી, પીઆર માટે નહીં.
રાજ કુન્દ્રાની પોસ્ટ
રાજ કુન્દ્રાએ આ મુદ્દા પર પ્રતિક્રિયા આપતા પોતાના એક્સ એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં તેમણે લખ્યું- ‘આપણે એક વિચિત્ર દુનિયામાં રહીએ છીએ, જ્યારે કોઈ કોઈનો જીવ બચાવવા માટે પોતાનો એક ભાગ આપવાનું નક્કી કરે છે, ત્યારે તેને પીઆર સ્ટંટ કહીને તેની મજાક ઉડાવવામાં આવે છે. જો કરુણા એક સ્ટંટ છે, તો દુનિયાએ તેને વધુ જોવું જોઈએ. જો માનવતા એક વ્યૂહરચના છે, તો વધુને વધુ લોકોએ તેને અપનાવવી જોઈએ. હું મીડિયા કે ટ્રોલ દ્વારા મારા પર લગાવવામાં આવેલા લેબલોથી વ્યાખ્યાયિત નથી. મારો ભૂતકાળ મારા વર્તમાન પસંદગીઓને રદ કરતો નથી, અને મારા વર્તમાન ઇરાદાઓ તમારા શંકાથી માપવા માટે નથી. ઓછી ટીકા કરો અને વધુ પ્રેમ કરો, કદાચ તમે કોઈનો જીવ બચાવી શકો.’ આ સાથે, રાજ કુન્દ્રાએ રાધે-રાધે હેશટેગનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે.
રાજ કુન્દ્રાએ પોતાની કિડની દાન કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી
શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રા સાથેની વાતચીત દરમિયાન, પ્રેમાનંદ મહારાજે જણાવ્યું કે તેમની બંને કિડની ફેલ થઈ ગઈ છે અને તેઓ લગભગ 10 વર્ષથી ખરાબ કિડની સાથે જીવી રહ્યા છે. પ્રેમાનંદ મહારાજની વાત સાંભળ્યા પછી, રાજ કુન્દ્રાએ કહ્યું,’હું 2 વર્ષથી તમને ફોલો કરું છું. જ્યારે પણ મારા મનમાં કોઈ પ્રશ્ન કે ડર હોય છે, ત્યારે મને તમારા વીડિયોમાંથી બધા જવાબ મળે છે. તમે બધા માટે પ્રેરણા છો. હું તમારી સમસ્યા જાણું છું, જો હું તમને મદદ કરી શકું, તો હું તમને મારી એક કિડની આપીશ.’
પ્રેમાનંદ મહારાજે શું કહ્યું?
રાજ કુન્દ્રાની વાત સાંભળીને શિલ્પા પણ સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. રાજ કુન્દ્રાની વાત સાંભળ્યા પછી પ્રેમાનંદ મહારાજે કહ્યું, ‘ના… મારા માટે એટલું પૂરતું છે કે તમે ખુશ છો. જ્યાં સુધી ભગવાન અમને બોલાવે નહીં, ત્યાં સુધી અમે અમારી કિડનીને કારણે આ દુનિયા છોડીશું નહીં અને સત્ય એ છે કે જ્યારે ફોન આવશે, ત્યારે અમારે જવું પડશે. પરંતુ અમે તમારા હૃદયથી તમારી શુભેચ્છા સ્વીકારીએ છીએ.’