CBI ડિરેક્ટરની નિમણૂક અંગે ચર્ચા કરવા રાહુલ ગાંધી PMO કાર્યાલય પહોંચ્યા

કોંગ્રેસના નેતા અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી વડા પ્રધાન કાર્યાલય પહોંચ્યા. તેમની મુલાકાત આગામી સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ડિરેક્ટરની નિમણૂક પર વિચાર-વિમર્શ કરવા માટે છે. સીબીઆઈ ભારતની સૌથી મોટી તપાસ એજન્સી છે. આ એજન્સી વિવિધ પ્રકારના ગુનાહિત અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સંબંધિત કેસોની તપાસ કરે છે.

