રાહુલ ગાંધીની ‘ન્યાય યાત્રા’નું નામ બદલી ‘ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા’ કરાયું

લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી ફરી યાત્રા પર જવાના છે. 14 જાન્યુઆરીથી શરૂ થનારી આ યાત્રાનું નામ ‘ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા’ હશે. કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે આ માહિતી આપી હતી. અગાઉ આ યાત્રાનું નામ ‘ભારત ન્યાય યાત્રા’ હતું. જયરામ રમેશે કહ્યું, “યાત્રા મણિપુરની રાજધાની ઇમ્ફાલથી શરૂ થશે. યાત્રા 14 જાન્યુઆરીએ બપોરે 12 વાગ્યાથી શરૂ થશે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે યાત્રાને લીલી ઝંડી બતાવશે.” તેમણે કહ્યું કે આ મુલાકાત દરમિયાન રાહુલ ગાંધી સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય અંગેના પોતાના વિચારો જનતા સમક્ષ રજૂ કરશે.

આ યાત્રા 110 જિલ્લામાંથી પસાર થશે

તેમણે કહ્યું કે 6,700 કિલોમીટર લાંબી આ યાત્રા 15 રાજ્યોમાંથી પસાર થશે. આ દરમિયાન રાહુલ ગાંધી બસ અને પગપાળા મુસાફરી કરશે. આ યાત્રામાં ભારતના સહયોગી દળોને પણ આમંત્રિત કરવામાં આવશે. કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા અંતર્ગત 67 દિવસમાં 6713 કિમીની યાત્રા કરશે. આ યાત્રા 15 રાજ્યોના 110 જિલ્લામાંથી પસાર થશે. આ અંતર્ગત 100 લોકસભા સીટો આવશે. રાહુલ ગાંધીની યાત્રા મુંબઈમાં પૂરી થશે.

મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધીએ બેઠક યોજી હતી

તેમણે જણાવ્યું કે ગુરુવારે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને રાહુલ ગાંધીએ બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં 2024ની ચૂંટણીની તૈયારીઓ અને રાહુલ ગાંધીના મણિપુર અને મુંબઈ વચ્ચેના પ્રવાસ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં કોંગ્રેસના તમામ પ્રદેશ પ્રમુખો પણ હાજર રહ્યા હતા.

Here is the route map of the Bharat Jodo Nyay Yatra being launched by the Indian National Congress from Manipur to Mumbai on January 14, 2024. @RahulGandhi will cover over 6700 kms in 66 days going through 110 districts. It will prove as impactful and transformative as the… pic.twitter.com/ZPxA5daZEb

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 4, 2024