આર માધવને જણાવ્યું કે બૉલિવૂડ એક્ટર્સ કેમ નથી લેતા રિસ્ક?

આર માધવને બોલિવૂડમાં કલાકારોમાં રહેલી અસલામતી અને નાણાકીય બચતના અભાવ વિશે વાત કરી, અને શાહરૂખ ખાનના નિર્માતા બનવાના નિર્ણય પર પણ ટિપ્પણી કરી.
અભિનેતા આર. માધવન તેમના શાનદાર અભિનય તેમજ વિવિધ મુદ્દાઓ પર સ્પષ્ટવક્તા અને સ્પષ્ટ મંતવ્યો માટે જાણીતા છે. માધવન હવે બોલિવૂડમાં બચતના અભાવ વિશે વાત કરી રહ્યા છે. તેમણે હોલીવુડમાં કલાકારોને મળતી રોયલ્ટીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે શાહરૂખ ખાન જેવા મોટા સ્ટાર્સના નિર્માતા બનવાના નિર્ણય પર પણ ટિપ્પણી કરી.
અક્ષય રાઠી સાથેની એક મુલાકાતમાં આર. માધવને બોલિવૂડ કલાકારોની પૈસા બચાવવાની અસમર્થતાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે અસલામતીના કારણે કલાકારો જોખમ લેવાનું ટાળે છે. હોલીવુડમાં, સ્ટાર્સ સતત તેમના પાછલા કામ માટે પૈસા કમાય છે, તેથી તેઓ મોટા જોખમો લે છે. જો ભારતમાં સમાન મોડેલ હોત, તો મારી ત્રણ હિટ ફિલ્મો – 3 ઇડિયટ્સ, રંગ દે બસંતી અને તનુ વેડ્સ મનુ – પેઢીઓને ખવડાવવા માટે પૂરતા પૈસા કમાઈ શક્યા હોત.
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું શાહરૂખ ખાનનો કારકિર્દીની શરૂઆતમાં વધુ નફો કમાવવા માટે નિર્માતા બનવાનો નિર્ણય એક સમજદાર પગલું હતું, ત્યારે માધવને કહ્યું કે બધા માટે સમાન અભિગમ અપનાવી શકાતો નથી. સ્ટાર્સનો એક વર્ગ ચોક્કસ આમ કરી શકે છે, પરંતુ ઉદ્યોગના નીચલા સ્તરના લોકો પાસે સમાન સંપત્તિ અથવા નાણાકીય સુરક્ષા નથી. જો તમે બે-અંકી પગાર કમાઈ રહ્યા છો, તો નિયમો અલગ રીતે લાગુ પડે છે કારણ કે તેઓએ તેમનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કર્યું છે.
માધવને એ-લિસ્ટ સ્ટાર્સના પગાર વિશે વાત કરી
સ્ટાર્સની જીવનશૈલી વિશે માધવને કહ્યું કે સ્ટાર્સ ચોક્કસ જીવનશૈલીથી ટેવાઈ જાય છે, પરંતુ બહુ ઓછા લોકો સમજે છે કે તેમણે તેમના ખર્ચ કરતાં વધુ ખર્ચ ન કરવો જોઈએ. એ-લિસ્ટ સ્ટાર્સના પગાર એટલા ઊંચા હોય છે કે તેઓ આ જીવનશૈલી જીવનભર જીવી શકે. જો હું આટલી બધી હિટ ફિલ્મો ધરાવતો હોલીવુડ અભિનેતા હોત, તો શું તમને લાગે છે કે હું કોઈ જોખમી પ્રોજેક્ટ લેતા પહેલા બે વાર વિચારત? હું તરત જ તેમાં કૂદી પડત, એ જાણીને કે ફક્ત ત્રણ બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો મારી ભાવિ પેઢીઓનું ધ્યાન ખેંચી શકે છે. પરંતુ જ્યારે તમને ખબર પડે છે કે કોઈ પેન્શન નથી, પરંતુ તમે એક એવી જીવનશૈલી બનાવી છે જે તમારે જાળવી રાખવાની છે, ત્યારે તમે વિચારવાનું શરૂ કરો છો,”પૈસા લો, તમને ખબર નથી કે તમને કાલે મળશે કે નહીં.”
ઉદ્યોગમાં અસમાન પગાર વિશે કોઈ બોલતું નથી
માધવને કહ્યું કે ઉદ્યોગમાં અસમાન પગાર હવે સામાન્ય બાબત છે, પરંતુ કોઈ પણ તેને પડકારવા માંગતું નથી કારણ કે તેમની પાસે સમય કે સંસાધનો નથી. જેવી આના વિશે વાત થશે, મને ખાતરી છે કે દરેક વ્યક્તિ તેમાં સામેલ થવા માંગશે કારણ કે પછી તમે જે પસંદ કરો છો તે કરી શકશો.