કતાર ભારતમાં $10 બિલિયનનું રોકાણ કરશે

નવી દિલ્હી: કતારના અમીર શેખ તમિમ બિન હમદ અલ-થાની નવી દિલ્હીની મુલાકાત બાદ મંગળવારે એક સંયુક્ત નિવેદનમાં બંને દેશોએ જણાવ્યું હતું કે, કતારે ભારતમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં $10 બિલિયનનું રોકાણ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે કતારના અમીર સાથે તેમની “ખૂબ જ ફળદાયી મુલાકાત” રહી.

PM મોદીએ X પરની એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, “અમારી વાટાઘાટોમાં વેપાર મુખ્ય હતો. અમે ભારત-કતાર વેપાર સંબંધોને વધારવા અને વૈવિધ્યસભર બનાવવા માંગીએ છીએ.”

Trade featured prominently in our talks. We want to increase and diversify India-Qatar trade linkages. Our nations can also work closely in sectors like energy, technology, healthcare, food processing, pharma and green hydrogen.@TamimBinHamad pic.twitter.com/7WAmUHRanH

— Narendra Modi (@narendramodi) February 18, 2025