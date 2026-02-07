પૂર્ણિયાના સાંસદ પપ્પુ યાદવની બિહાર પોલીસે કરી ધરપકડ

પટનાઃ બિહારના પૂર્ણિયાથી અપક્ષ સાંસદ પપ્પુ યાદવને શુક્રવારની મોડી રાત્રે ઘણી કલાકોની મહેનત બાદ પટના પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ તેમની પટનામાં આવેલી મંદિરવાળી રહેણાક જગ્યાએ પહોંચી હતી. આ દરમિયાન પપ્પુ યાદવ અને તેમના સમર્થકો વચ્ચે પોલીસ સાથે ભારે બોલાચાલી થઈ. પરિસ્થિતિ એટલી તંગ બની હતી કે ધક્કામુક્કીની નોબત આવી ગઈ. લાંબા સમય સુધી ચાલેલા હંગામા બાદ પોલીસે પપ્પુ યાદવને પોતાની સાથે લઈ ગઈ હતી. તેમની તબિયત બગડી હતી. જોકે તેમને કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવશે.
પપ્પુ યાદવે શું આક્ષેપ કર્યા?
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ પપ્પુ યાદવની 35 વર્ષ જૂના એક કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં તેમની જામીન અરજી નામંજૂર થઈ ગઈ હતી, જે પછી પટના પોલીસે આ કાર્યવાહી કરી. પપ્પુ યાદવનો આક્ષેપ છે કે પોલીસ કોઈ વોરંટ વગર તેમના ઘરે આવી અને ધમકી આપી તેમને લઈ ગઈ.
बहुत शानदार बिहार पुलिस
हम NEET छात्रा न्याय की लड़ाई लड़े
बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया
हमें गिरफ्तार करने पटना आवास पहुंच गई
लेकिन इससे पप्पू यादव न झुकेगा न चुप होगा
बेईमानों की कारगुजारियों को बेनकाब करके
रहेंगे! जेल भेजो या,फांसी दो पप्पू रुकेगा नहीं
તેમણે કહ્યું કે પોલીસની જવાબદારી છે કે તે જણાવે કે તેમને કયા કેસમાં અને શા માટે ધરપકડ કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ન તો તેમને યોગ્ય સન્માન આપવામાં આવ્યું અને ન તો ધરપકડ સંબંધિત જરૂરી દસ્તાવેજો બતાવવામાં આવ્યા હતા. તેમના જણાવ્યા મુજબ દીપક નામની એક વ્યક્તિ સિવિલ ડ્રેસમાં આવી હતી અને તેણે ગુનેગારો જેવું વર્તન કર્યું હતું.
મામલો શો છે?
કહેવામાં આવે છે કે 35 વર્ષ પહેલાં જે ભાડાના મકાનમાં પપ્પુ યાદવ રહેતા હતા, બાદમાં તેમણે ત્યાં પોતાનું પાર્ટી કાર્યાલય પણ બનાવી દીધું હતું. આ વિવાદને લઈને તેમની સામે કેસ નોંધાયો હતો અને હવે એટલાં વર્ષો પછી તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પપ્પુ યાદવની ધરપકડ પછી બિહારના રાજકારણમાં ગરમાટો આવી ગયો છે. આક્ષેપ-પ્રત્યારોપનો દોર તેજ બન્યો છે અને આ કાર્યવાહી મુદ્દે રાજકીય ઘમસાણ શરૂ થયું છે.