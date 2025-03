પંજાબ પોલીસે 3 મહિના પછી શંભુ-ખનૌરી બોર્ડર ખાલી કરાવી

નવી દિલ્હી: પંજાબ પોલીસે 13 મહિના બાદ હરિયાણા-પંજાબની શંભુ અને ખનૌરી બોર્ડર ખાલી કરાવી દીધી છે. અહીં વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતોને હટાવવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન 200 ખેડૂતોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. જે બાદ ખેડૂતો દ્વારા બનાવેલા શેડને બુલડોઝરથી તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. પંજાબ પોલીસની કાર્યવાહી બાદ આવતીકાલે હરિયાણા પોલીસ પણ બંને બોર્ડર પર પહોંચશે. ત્યાર બાદ સિમેન્ટના બેરિકેડ દૂર કરવામાં આવશે. આ પછી શંભુ બોર્ડરથી જીટી રોડ વાહનોની અવરજવર માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે.

Shambhu Border: Authorities have begun removing cement barricades with the help of JCBs at the Shambhu Border amid the ongoing farmers’ protest pic.twitter.com/XHBSxbZPPZ

આ પહેલા, બુધવારે શંભુ અને ખનૌરી બોર્ડર પર વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતો અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે 7મા રાઉન્ડની વાતચીત અનિર્ણિત રહી હતી. કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ, પીયૂષ ગોયલ અને પ્રહલાદ જોશી સહિત ખેડૂત નેતાઓએ તેમાં ભાગ લીધો હતો. આમાં, પંજાબ સરકારે ખેડૂતોને સરહદ ખાલી કરવા કહ્યું હતું, પરંતુ તેમણે ના પાડી દીધી. આ પછી આંદોલનનું નેતૃત્વ કરી રહેલા કિસાન મજૂર મોરચા (KMM)ના કન્વીનર સરવન પંઢેર અને સંયુક્ત કિસાન મોરચા (બિન-રાજકીય)ના જગજીત ડલ્લેવાલને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા.

Shambhu Border: Authorities continue to demolish makeshift offices of farmer leaders at Shambhu Border using bulldozers. A medical camp set up at the protest site was also removed. No farmers were seen at the border during the operation pic.twitter.com/vfynsuh1Kj

