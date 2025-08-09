દેશની જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ રેકોર્ડ બનાવ્યો

દેશની તમામ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના પ્રથમ ક્વાર્ટરના પરિણામો બહાર આવ્યા છે. જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં રેકોર્ડ નફો મેળવ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરની તુલનામાં આ નફો 11 ટકાથી વધુ જોવા મળ્યો છે. આ કુલ નફામાં સૌથી વધુ હિસ્સો દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક SBIનો જોવા મળ્યો છે. જેનો ફાળો 43 ટકા જોવા મળ્યો છે. ચાલો તમને એ પણ જણાવીએ કે કઈ સરકારી બેંકનો કેટલો નફો જોવા મળ્યો છે.
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ના નેતૃત્વ હેઠળની જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં કુલ 44,218 કરોડ રૂપિયાનો રેકોર્ડ નફો મેળવ્યો છે. આ પાછલા નાણાકીય વર્ષના સમાન ક્વાર્ટર કરતા 11 ટકા વધુ છે. ગયા નાણાકીય વર્ષ 2024-25 ના એપ્રિલ-જૂન ક્વાર્ટરમાં, તમામ 12 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ કુલ 39,974 કરોડ રૂપિયાનો નફો મેળવ્યો હતો. કુલ નફો 4,244 કરોડ રૂપિયા વધ્યો.
કઈ બેંકે કેટલો નફો કર્યો?
શેરબજારોમાં પ્રકાશિત થયેલા ડેટા અનુસાર, 44,218 કરોડ રૂપિયાના કુલ નફામાં એકલા SBIનો ફાળો 43 ટકા છે.
SBIએ ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં 19,160 કરોડ રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો કર્યો, જે પાછલા નાણાકીય વર્ષના સમાન ક્વાર્ટર કરતા 12 ટકા વધુ છે.
ચેન્નાઈ સ્થિત ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકે 76 ટકાના વધારા સાથે સૌથી વધુ 1,111 કરોડ રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો કર્યો.
ત્યારબાદ પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંકનો ચોખ્ખો નફો 48 ટકા વધીને 269 કરોડ રૂપિયા થયો.
ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં, પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) સિવાય, તમામ 12 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોનો નફો વધ્યો છે.
PNBનો ચોખ્ખો નફો 48 ટકા ઘટીને 1,675 કરોડ રૂપિયા થયો છે, જ્યારે પાછલા નાણાકીય વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં તે 3,252 કરોડ રૂપિયા હતો.
ચાલુ નાણાકીય વર્ષના એપ્રિલ-જૂન ક્વાર્ટરમાં સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાનો ચોખ્ખો નફો 32.8 ટકા વધીને રૂ. 1,169 કરોડ થયો છે.
સરકારી બેંક ઈન્ડિયન બેંકનો ચોખ્ખો નફો 23.7 ટકા વધીને રૂ. 2,973 કરોડ થયો છે.
બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રનો ચોખ્ખો નફો 23.2 ટકા વધીને રૂ. 1,593 કરોડ થયો છે.