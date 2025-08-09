દિલ્હી વિધાનસભામાં ખાનગી શાળા ફી નિયમન બિલ 2025 પસાર

શુક્રવારે દિલ્હી વિધાનસભામાં ફી નિયમન બિલ 2025 પસાર કરવામાં આવ્યું છે. શુક્રવારે વિધાનસભામાં 4 કલાકની ચર્ચા બાદ આ બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું છે. બિલના પક્ષમાં 41 અને વિરોધમાં 17 મત પડ્યા. ચર્ચા દરમિયાન, વિપક્ષી પક્ષ દ્વારા સુધારા માટે 17 દરખાસ્તો લાવવામાં આવી હતી, પરંતુ તે નકારી કાઢવામાં આવી હતી. હવે વિધાનસભામાં પસાર થયા પછી, બિલને મંજૂરી માટે ઉપરાજ્યપાલ પાસે મોકલવામાં આવશે. મંજૂરી પછી, બિલ કાયદો બનશે અને તેનો અમલ કરવામાં આવશે. બીજી તરફ, વિધાનસભામાં બિલ પસાર થયા પછી, મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ કહ્યું કે આ ફક્ત કાયદો નથી, પરંતુ એક ક્રાંતિકારી પગલું છે.

હવે ખાનગી શાળાઓ મનસ્વી રીતે ફી વધારી શકશે નહીં

વિધાનસભામાં ફી નિયમન બિલ પસાર થયા પછી, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ કહ્યું કે આ કાયદો દિલ્હીમાં રહેતા બાળકોના માતા-પિતાના હિતોનો રક્ષક બનશે. ઉપરાંત, તેમણે કહ્યું કે આ બિલ કાયદો બન્યા પછી, તે ફક્ત ખાનગી શાળાઓની મનસ્વીતાને જ નહીં, પરંતુ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં પારદર્શિતા, ન્યાય અને જવાબદારીનો નવો પાયો પણ નાખશે.

મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ કહ્યું કે બિલમાં ફી નિર્ધારણ માટે પારદર્શિતા આપવામાં આવી છે, જે હેઠળ હવે કોઈપણ ખાનગી શાળા મનસ્વી રીતે ફી વધારી શકશે નહીં. ફી નક્કી કરવા માટે, શાળાએ તેનું સ્થાન, સુવિધાઓ, ખર્ચ અને શિક્ષણ સ્તર જેવી માહિતી સબમિટ કરવી પડશે. ઉપરાંત, ફી વધારવા માટે પરવાનગી લેવી પડશે.

તેમણે કહ્યું કે પરવાનગી વિના ફી વધારવા બદલ 1 લાખથી 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ લાદવામાં આવશે. જો કોઈ શાળા સમયસર વસૂલવામાં આવેલી વધારાની રકમ પરત નહીં કરે, તો દંડની રકમ બમણી કરવામાં આવશે. તે જ સમયે, વારંવાર ઉલ્લંઘનના કિસ્સામાં માન્યતા રદ કરી શકાય છે અને જો જરૂરી હોય તો, સરકાર પોતે શાળા ચલાવશે.

