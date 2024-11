પ્રિયંકા ગાંધીએ બંધારણની નકલ સાથે સંસદ સભ્ય તરીકે શપથ લીધા

પહેલીવાર લોકસભામાં ચૂંટાયેલા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ ગુરુવારે સાંસદ તરીકે શપથ લીધા. આ પ્રસંગે પ્રિયંકાનો આખો પરિવાર પણ સદનમાંહાજર હતો. માતા સોનિયા ગાંધી અને ભાઈ રાહુલ ઉપરાંત પતિ રોબર્ટ, તેમના પુત્ર રેહાન વાડ્રા અને પુત્રી મિરાયા વાડ્રા પણ સંસદ ભવનમાં હાજર હતા.

Congress General Secretary Smt. @priyankagandhi ji takes the oath as a Member of Parliament from Wayanad.

