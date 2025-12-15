‘ઘરે રહીને સારું લાગે છે’, પ્રિયંકાએ શેર કરી ખાસ તસવીરો

અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરાએ તેના પરિવાર સાથે વિતાવેલા ક્ષણો શેર કર્યા છે. ફોટામાં પ્રિયંકા અને નિક એકબીજા પર પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે. જોઈએ પ્રિયંકાની ખાસ તસવીરો…

પ્રિયંકા ચોપરા હવે એક વૈશ્વિક સ્ટાર બની ગઈ છે. આ જ કારણ છે કે તે વારંવાર કામ માટે ભારત આવે છે, અને સાથે જ અમેરિકામાં તેના ઘરે પણ સમય વિતાવે છે. હવે, અભિનેત્રીએ તેના પતિ નિક જોનાસ અને પુત્રી માલતી સાથે ઘરે વિતાવેલા કેટલાક ક્ષણો શેર કર્યા છે. તેણીએ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે ઘરે વિતાવેલા ક્ષણો ખરેખર ખાસ હોય છે.

પ્રિયંકાની પોસ્ટમાં તેના પતિ અને પુત્રીની ઝલક જોવા મળે છે

પ્રિયંકાએ સોમવારે સવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેના પરિવાર સાથે ઘરે વિતાવેલા કેટલાક ક્ષણો શેર કર્યા. આ ફોટામાં નિક અને પ્રિયંકાના પ્રેમથી લઈને માલતી પ્રત્યેના માતૃત્વના સ્નેહ સુધી બધું જ દેખાય છે. એક ફોટામાં, પ્રિયંકા નિકના હાથમાં આરામથી સૂઈ રહી છે, જ્યારે બીજા ફોટામાં, નિક તેને પ્રેમથી ચુંબન કરતો જોવા મળે છે. આ કપલ ઘરે કેન્ડલ લાઈટ ડિનરનો આનંદ માણતા, સંપૂર્ણ કપલ ગોલ સેટ કરતા પણ જોઈ શકાય છે. ફોટામાં માલતી મેરીના રોજિંદા જીવનની ક્ષણો પણ કેદ કરવામાં આવી છે. આ ફોટો શ્રેણીમાં પ્રિયંકાએ તેની પુત્રીની દંત ચિકિત્સક પાસે જવાની, તેની માતાના મેકઅપ કીટ સાથે રમવાની અને મિત્રો સાથે મનોરંજક રમતોને પણ કેદ કરી છે.

 

આ પોસ્ટ શેર કરતાં પ્રિયંકાએ એક ટૂંકું પણ ખાસ કેપ્શન લખ્યું. અભિનેત્રીએ લખ્યું, “ઘરે રહીને સારું લાગે છે, બસ આવી જ ક્ષણો.”

પ્રિયંકા કપિલ શર્માના શોમાં જોવા મળશે

કામની વાત કરીએ તો, પ્રિયંકા ચોપરા એસએસ રાજામૌલીની ફિલ્મ “વારાણસી” માટે સમાચારમાં છે. પ્રિયંકા ફિલ્મમાં મહેશ બાબુ અને પૃથ્વીરાજ સુકુમારન સાથે મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ફિલ્મનું શીર્ષક અને મહેશ બાબુનો લુક ગયા મહિને હૈદરાબાદમાં એક ભવ્ય કાર્યક્રમમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ ફિલ્મ 2027 માં સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. પ્રિયંકા તાજેતરમાં મુંબઈ પરત ફરી છે, જ્યાં તેણે કપિલ શર્માના શો “ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન કપિલ શો” માટે શૂટિંગ કર્યું છે. તે ટૂંક સમયમાં શોની નવી સીઝનમાં મહેમાન તરીકે જોવા મળશે, જે 20 ડિસેમ્બરે પ્રીમિયર થશે.

