પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય હવે સેવા તીર્થ તરીકે ઓળખાશે

પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયનું નામ બદલીને સેવા તીર્થ રાખવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે. અહેવાલ મુજબ પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય ટૂંક સમયમાં નવા સંકુલમાં સ્થાનાંતરિત થશે. આ ઇમારતનું નામ સેવા તીર્થ રાખવામાં આવ્યું છે. બાંધકામના અંતિમ તબક્કામાં રહેલા નવા સંકુલને અગાઉ સેન્ટ્રલ વિસ્ટા રિડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ ‘એક્ઝિક્યુટિવ એન્ક્લેવ’ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું.
પીએમઓ ઉપરાંત, ‘એક્ઝિક્યુટિવ એન્ક્લેવ’માં કેબિનેટ સચિવાલય, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલય અને ઇન્ડિયા હાઉસની કચેરીઓ પણ હશે, જે મુલાકાતી મહાનુભાવો સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય વાતચીત માટેનું સ્થળ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ‘સેવા તીર્થ’ એક કાર્યસ્થળ હશે જે સેવાની ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે રચાયેલ છે અને જ્યાં રાષ્ટ્રીય પ્રાથમિકતાઓ આકાર લેશે. તેમણે એ પણ નોંધ્યું કે ભારતની જાહેર સંસ્થાઓમાં શાંત પરંતુ ગહન પરિવર્તન ચાલી રહ્યું છે.
નરેન્દ્ર મોદી વડા પ્રધાન બન્યા ત્યારથી, વસાહતી યુગના શાહી નિવાસસ્થાનોની છબી બદલવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. થોડા દિવસો પહેલા, રાજભવનોનું નામ બદલીને લોકભવન કરવામાં આવ્યું. આ ફક્ત નામમાં ફેરફાર નથી, પરંતુ છેલ્લા દાયકામાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જાહેર કાર્યાલયની ભાવનાને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે કરવામાં આવેલી વ્યાપક પહેલનો એક ભાગ છે.
2016 માં શરૂ થયું
આ 2016 માં શરૂ થયું જ્યારે વડા પ્રધાન મોદીએ તેમના નિવાસસ્થાનનું નામ 7, રેસકોર્સ રોડથી બદલીને 7, લોક કલ્યાણ માર્ગ કર્યું. આનાથી સાંકળ પ્રતિક્રિયા શરૂ થઈ. 2022 માં, રાજપથનું નામ બદલીને કર્તવ્ય પથ રાખવામાં આવ્યું. ભારતનું વહીવટી કેન્દ્ર હવે કર્તવ્ય ભવન છે, કેન્દ્રીય સચિવાલય નહીં. સરકારના મતે, આ ફેરફાર છબી નિર્માણ નહીં પરંતુ શાસનના વિચારમાં પરિવર્તનનું પ્રતીક છે – સત્તા, નિયંત્રણ અને અંતરના જૂના પ્રતીકોને દૂર કરીને સેવા, ફરજ અને જવાબદારીને કેન્દ્રમાં રાખવી.