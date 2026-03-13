ઈરાનના નેતા મોજતબા ખોમિની ઘાયલ હાલતમાં જીવિત હોવાનો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો દાવો

વોશિંગ્ટનઃ ઈરાન અને ઇઝરાઇલ વચ્ચે છેલ્લા 14 દિવસથી ભયંકર યુદ્ધ ચાલુ છે. બંને દેશો સતત એકબીજા પર હુમલા કરી રહ્યા છે અને પરિસ્થિતિ અત્યંત તણાવપૂર્ણ બની રહી છે. આ દરમિયાન ઈરાનની રાજકારણમાં પણ મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ખોમિનીના મૃત્યુ પછી ઈરાનમાં મોજતબા ખોમિનીને નવા સુપ્રીમ લીડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
વાસ્તવમાં એક રિપોર્ટ મુજબ ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખોમિની કથિત રીતે કોમામાં છે અને એક હવાઈ હુમલા દરમિયાન ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. આ હુમલામાં તેમણે ઓછામાં ઓછો એક પગ ગુમાવ્યો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. મહત્વની વાત એ છે કે આ જ હુમલામાં તેમના પિતાનું પણ મોત થયું હોવાની માહિતી સામે આવી છે, જોકે આ બાબતની સત્તાવાર પુષ્ટિ હજી થઈ નથી. કહેવાય છે કે હુમલા સમયે પિતા-પુત્ર સાથે હતા. હાલ મોજતબા ખોમિની ઘાયલ છે અને કોમામાં હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે.
રિપોર્ટમાં શું કહેવામાં આવ્યું?
‘ધ સન’ના અહેવાલ મુજબ માર્યા ગયેલા આયાતોલ્લા અલી ખોમિનીના 56 વર્ષીય પુત્રને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે અને હાલમાં તેમનો સારવાર તહેરાનમાં ચાલી રહ્યો છે. નવા સુપ્રીમ લીડરે “ઓછામાં ઓછો એક પગ ગુમાવ્યો છે અને તેમના પેટ અથવા લિવરમાં પણ ગંભીર ઈજા થઈ છે, એમ અહેવાલ કહે છે.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે શું કહ્યું?
આ મુદ્દે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ મોટો દાવો કર્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેમને લાગે છે કે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખોમિની ઘાયલ થયા છે. ટ્રમ્પના કહેવા મુજબ મોજતબા ખોમિની જીવિત છે, પરંતુ તેઓ ઘાયલ હાલતમાં છે.
ઈરાની મિડિયા શું કહી રહી છે?
આ દરમિયાન એક ઈરાની અધિકારીએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર થોડા પ્રમાણમાં ઘાયલ થયા છે, પરંતુ છતાં તેઓ પોતાનાં તમામ કામકાજ સંભાળી રહ્યા છે. તેમના ટેલિવિઝન સંબોધનમાં તેમણે અમેરિકા સામે આકરી ચેતવણી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે વિસ્તારમાં આવેલી તમામ અમેરિકન સૈન્ય છાવણીઓને તરત બંધ કરવી જોઈએ. એ ઉપરાંત તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હજુ પણ બંધ રહેશે અને તેના માધ્યમથી ઈરાન પોતાના વિરોધીઓ પર દબાણ જાળવી રાખશે.