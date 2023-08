બાળકની જેમ ચાંદામામાના આંગણામાં રમતું જોવા મળ્યું પ્રજ્ઞાન રોવર, ISROએ શેર કર્યો સુંદર વીડિયો

ભારતના ચંદ્રયાન-3 મિશનના પ્રજ્ઞાન રોવર દ્વારા ચંદ્રની સપાટી પર સંશોધન કરવાનો નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં રોવર શોધખોળ કરવાને બદલે તોફાની બાળકની જેમ મસ્તી કરતું જોવા મળે છે. ચંદ્રયાનના વિક્રમ લેન્ડરમાંથી રોવર ગોળ ગોળ ફરતા હોવાનો વીડિયો લેવામાં આવ્યો છે. ઈસરોએ આ વીડિયો તેના સત્તાવાર X એકાઉન્ટ (અગાઉના ટ્વિટર) પર શેર કર્યો હતો. જે જોતા જ વાયરલ થઈ ગયો હતો. ચંદ્રયાન મિશન રોવરની આ તોફાની શૈલી લોકોને ખૂબ પસંદ આવી રહી છે.

Chandrayaan-3 Mission:

The rover was rotated in search of a safe route. The rotation was captured by a Lander Imager Camera.

It feels as though a child is playfully frolicking in the yards of Chandamama, while the mother watches affectionately.

Isn’t it?🙂 pic.twitter.com/w5FwFZzDMp

— ISRO (@isro) August 31, 2023