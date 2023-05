મુખ્યમંત્રી પદ માટે સિદ્ધારમૈયા અને શિવકુમારના સમર્થકો વચ્ચે પોસ્ટર વોર, સાંજે કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય દળની બેઠક

કર્ણાટકમાં જોરદાર જીત બાદ કોંગ્રેસમાં મુખ્યમંત્રીના નામને લઈને મંથન ચાલી રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવારના નામ પર ચર્ચા કરવા રવિવારે સાંજે ધારાસભ્ય દળની બેઠક પણ બોલાવવામાં આવી છે. આઉટગોઇંગ એસેમ્બલીમાં વિપક્ષના નેતા સિદ્ધારમૈયા અને કર્ણાટક પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ ડીકે શિવકુમાર મુખ્ય પ્રધાન પદના મુખ્ય દાવેદાર છે. દરમિયાન કર્ણાટકમાં પોસ્ટર વોર શરૂ થઈ ગયું છે.



સિદ્ધારમૈયા અને શિવકુમારના નિવાસસ્થાને, તેમના સમર્થકોએ કોંગ્રેસની જીત માટે તેમને અભિનંદન આપતા બેનરો લગાવ્યા છે અને બંનેને આગામી મુખ્યમંત્રી તરીકે રજૂ કર્યા છે. પાર્ટીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોનો અભિપ્રાય લેવામાં આવશે અને તેના આધારે જરૂર પડ્યે તેમના નેતાને મત આપવા માટે પણ કહેવામાં આવશે. કોંગ્રેસના મહાસચિવ સુશીલ કુમાર શિંદે, દીપક બાબરિયા અને જિતેન્દ્ર સિંહ અલવરને કર્ણાટક CLP બેઠક માટે નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

#WATCH | Delhi: CLP meeting will be held today and will hand over the report to the high command after which the high command will take its time to declare the name of the CM: Congress president Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/aN73izKr8G

— ANI (@ANI) May 14, 2023