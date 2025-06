અમદાવાદ : રથયાત્રા પહેલાં પોલીસે યોજી બુલેટ માર્ચ

અમદાવાદમાં 27 જૂનના રથયાત્રા યોજાવાની છે. ત્યારે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા ખાસ એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેમાં AI કેમેરા સેટેલાઈટ ઈમેજ અને કેટલાક ટેકનિકલ સપોર્ટના આધારે આ ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ કરવું શક્ય બનશે તેવી તૈયારીઓ હાલ ગુજરાત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

Ahmedabad, Gujarat: Ahead of the 148th Jagannath Rath Yatra on June 27, police conducted a bullet march to ensure security along the sensitive route. About 100 police officers participated to reinforce law and order. pic.twitter.com/CA1tZPly2r

— IANS (@ians_india) June 9, 2025